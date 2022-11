Basescu, despre viitorul premier: Ales, pro-european, loial tarii, cu un CV imbatabil

Presedintele Traian Basescu a creionat, vineri seara, portretul robot al viitorului premier al Romaniei, iar trasaturile creionate par sa indice pe oricine mai putin pe Victor Ponta.

Traian Basescu a sustinut o ultima declaratie de presa in aceasta campanie electorala, iar la finalul ei a vorbit despre calitatile pe care le va avea in vedere la desemnarea viitorului premier, precizand ca asteapta reactii publice pe adresa sa de mail.

"Nu intamplator spun inainte de ziua alegerilor, intre timp o sa am si ecourile din mediul politic si de la populatie", a precizat seful statului, spunand ca asteapta aceste ecouri la adresa de mail de pe site-ul Administratiei Prezidentiale: traianbasescu@presidency.ro.

Basescu: Semnalul dat, ieri, de Hillary Clinton la OSCE este extrem de grav

Traian Basescu a continuat enumerand o serie de conditii pe care trebuie sa le indeplineasca viitorul sef al Executivului.

"Trebuie sa fie un pro-european si un pro-atlantist. Sigur, nu se exclude relatia cu Rusia, China, India sau oricine vreti. Dar domiciliul acestei tari este in UE si NATO, aici ne construim si securitatea si prosperitatea. Acestea sunt interesele vitale ale Romaniei", a spus mai intai presedintele.

O alta conditie pe care o asteapta sa fie indeplinita de candidatii de premier cu care se vor prezenta la consultari partidele parlamentare sa fie "o personalitate care sa fie loiai interestului natioanl, pe care sa il puna deasupra intereselor de partid si de grup, fie el si de grup mediatic".

"As vrea ca cel care va fi prim ministru sa fie unul care a sustinut tot timpul respectarea Constitutiei si principiilor care functioneaza in UE. Valorile europene sa fie un mod de viata pentru acest politician", a mai adaugat seful statului.

Basescu: Tariceanu, Rus, nu va mai perpeliti, nu sunteti pe lista mea de premieri

Un alt aspect pe care l-a subliniat presedintele si care da de inteles ca Victor Ponta nu se incadreaza in cerintele sale este acela de a avea un CV fara probleme.

"Sa nu aibe vulnerabilitati, adica sa nu se fi autoprezentat ca fiind ceva si el sa fie altceva, sa nu aiba lucruri ascunse in propriul CV, sa fie un om despre care sa stim tot sau aproape tot, atat cat trebuie sa stim pentru a avea incredere in el - nu detalii din viata privata, ci un om in viata caruia sa nu fie umbre, lucruri ascunse, sau minciuni in autodefinirea lui.

Avem un risc major cand despre un politician nu se stie tot, mai ales lucruri care nu sunt placute. Acel politician devine santajabil. As vrea sa avem un prim ministru care prin ceea ce spune in CV-ul lui sa fie imbatabil, sa nu fie nici plusuri nici minusuri", a explicat Traian Basescu.

Scrisoarea cu 2.800 de semnaturi pentru retragerea titlului lui Ponta, depusa la Minister

Un politician care sa inspire incredere

Traian Basescu a mai afirmat ca si-ar dori ca noul premier sa fie "un politician care sa rupa putin filmul urat in care ne aflam".

"Un politician care, aflat in fruntea guvernului, sa poata prezenta garantii ca in Romania nu se mai pot intampla derapaje de la statul de drept, abuzuri, orientari neclare - care e directia Romaniei? Est, Vest, Asia? As vrea sa inspire incredere partenerilor europeni si transatlantici.

In perioada de criza, mai ales, increderea ca un guvern respecta valorile democratice aduce parteneriat si solidaritate, si Romania are nevoie(...) Nu are nevoie de marginalizare, pentru ca altfel nu iesim din criza economica", a argumentat seful statului.

Traian Basescu a mai precizat ca "ar fi extraordinar de bine" daca prin prezenta sa in fruntea Guvernului Romaniei viitorul premier ar genera reactii in cancelariile occidentale de genul: "Ceea ce s-a intamplat in vara a fost un episod intamplator, dar prin primul ministru care a venit acum putem avea incredere".

La final, Traian Basescu a spus ca "s-ar bucura" daca viitorul premier ar avea o experienta in administratia centrala, fie la nivel de guvern, fie in aparatul administrativ central, si in incheiere a pus o conditie care reduce mult lista potentialilor premieri.

"Primul ministru trebuie sa vina dintre cei alesi in aceasta campanie", a subliniat Traian Basescu, adaugand si ca, prin proiectele sale, viitorul sef al Guvernului trebuie sa "dea raspuns realitatilor sociale si economice ale Romaniei", dar si realitatilor politice.

