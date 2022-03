Basescu: Diplomatia nu e calitatea mea de baza

"Din nefericire, diplomatia nu este calitatea mea de baza", a raspuns unui jurnalist, presedintele Traian Basescu, la o conferinta a organizatiei Fondul German Marshall pentru SUA, desfasurata la Bruxelles. Replica presedintelui Romaniei a fost intampinata cu rasetele si aplauzele celor prezenti.

"Cand vorbiti despre Georgia si Ucraina mi se pare ca sunteti mai entuziasmat de Georgia decat de Ucraina. Am inteles bine, e corect si de ce?", l-a intrebat el pe seful statului roman.

A doua intrebare pusa de jurnalist s-a referit la Afganistan: "In problema Afganistanului ati vorbit despre o viziune unitara. Credeti ca viziunea a fost problema?"

"Legat de Georgia si Ucraina nu sunt entuziasmatic sunt pragmatic. Acum este momentul potrivit pentru a o face: sa oferim Georgiei si Ucrainei un calendar.

Aceasta nu inseamna neaparat ca vor fi curand state membre sau ca vor primi in scurt timp in Berlin sau in cadrul urmatoarelor summit-uri invitatii sa se alature NATO", a mai spus Basescu.

