Basescu ii cere lui Geoana sa urgenteze adoptarea Legii pensiilor

Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a trimis vineri, o scrisoare presedintelui Senatului, Mircea Geoana, caruia ii solicita "adoptarea cat mai rapida a Legii privind sistemul unitar de pensii publice", conditionalitate in acordul cu FMI.

Conform unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, in scrisoare se mai arata ca legea pensiilor este "o necesitate pentru adoptarea, in termen legal, a bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011".

De asemenea, in scrisoarea trimisa presedintelui Senatului, seful statului mentioneaza ca: "Avand in vedere faptul ca in data de 7 octombrie a.c., in temeiul art. 77 alineatul 2 din Constitutia Romaniei, am adresat Parlamentului solicitarea de a reanaliza oportunitatea reducerii varstei de pensionare pentru femei de la 65 la 63 de ani, prin prezenta scrisoare va solicit, ca in conformitate cu atributiile dumneavoastra legale, in calitate de Presedinte al Senatului Romaniei, sa aveti in vedere dezbaterea si aprobarea cat mai urgent posibil a acestei solicitari formulate".

Geoana:Legea pensiilor trebuie sa beneficieze de toata atentia Parlamentului

Presedintele Traian Basescu reitereaza faptul ca Parlamentul are independenta de a-si stabili propriul program de functionare, dar accentueaza, in acelasi timp, ca "dezbaterea si adoptarea, de catre forul legislativ, a solicitarii mele, ar insemna un pas important in indeplinirea de catre Romania a obligatiilor asumate la nivel international fata de partenerii sai".

In timp ce senatorii Puterii au cerut marti, in Biroul Permanent, un termen de doar doua zile pentru dezbaterea solicitarii presedintelui de modificare a Legii pensiilor pe articolul privind varsta de pensionare a femeilor, senatorii PSD, PNL si PC au spus ca au nevoie de trei saptamani si au votat in acest sens.

Senatorii Opozitiei au nevoie de 3 saptamani pentru a modifica Legea pensiilor

Presedintele Senatului, Mircea Geoana, a afirmat ca impactul acestei legi si modul in care a fost adoptata in Camera Deputatilor face din Legea Pensiilor o lege controversata. Prin urmare, cu majoritate de voturi, Biroul Permanent a decis ca legea va intra in Comisia juridica de la Senat, care va redacta pana saptamana viitoare un punct de vedere cu privire la posibilitatea ca senatorii sa faca si alte modificari in proiectul legislativ, cu toate ca "in mod normal cererile de reexaminare se refera la punctul specific pentru care s-a facut solicitarea".

Geoana a mai anuntat ca pana pe 27 octombrie se va mai pronunta pe aceasta tema si Comisia de munca din Senat urmand ca pe 2 noiembrie Legea Pensiilor sa intre la votul in plen, dupa care sa mearga la Camera Deputatilor, camera decizionala.

Geoana a tinut sa reaminteasca faptul ca Legea pensiilor face parte din angajamentele asumate de Romania in acordul cu FMI, dar, tinand cont ca ea urmeaza sa intre in vigoare abia de la 1 ianuarie 2011, "este un interval de timp suficient pentru a o reanaliza".

