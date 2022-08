Basescu: Justitia nu mai are frica de politicieni, arata ca nimeni nu e mai presus de lege (Video)

Presedintele Traian Basescu a declarat miercuri, la Chisinau, ca cel mai mare risc cu care ar putea sa se confrunte Republica Moldova in parcursul sau european este acela ca justitia sa fie pusa sub control politic, punctand ca in Romania "justitia nu mai are frica de politicieni".

"Cel mai mare pericol este cel prin care si Romania a trecut si inca nu l-am rezolvat definitiv: cel mai mare pericol este ca justitia sa fie pusa sub control politic. (...) Riscul sa nu ai un stat de drept este acela ca oamenii politici sa nu aiba intelepciunea sa garanteze independenta justitiei. De asemenea, in interiorul justitiei este un risc, daca ea este cumva preponderent corupta. (...) Acesta este cel mai mare risc. Sunt foarte multi politicieni care nu isi dau seama ce inseamna independenta si corectitudinea justitiei.

Si in Romania, nu suntem sfinti din punctul asta de vedere. Inca exista tendinte de a controla tronsoane din justitie sau oameni din justitie. Dar, perioada in care justitia era sub control politic in Romania a trecut, sper sa nu se mai intoarca niciodata", a spus presedintele la o intalnire cu lideri de opinie si cu lideri ai societatii civile de la Chisinau, intrebat ce riscuri sunt pentru Republica Moldova din perspectiva procesului de integrare a acestei tari in UE.

Basescu a reiterat faptul ca daca justitia este controlata, statul nu poate functiona corect, adaugand ca in Romania justitia "a inceput sa functioneze corect de cativa ani", dand drept exemplu faptul ca un fost premier a fost condamnat, iar "un ministru in functie a fost condamnat zilele trecute".

"Avem un ministru in functie condamnat zilele trecute. Deci, justitia nu mai are frica de politicieni, ceea ce este foarte bine si arata populatiei ca ceea ce scrie in Constitutie nu este vorba goala, adica nimeni nu este mai presus de lege", a subliniat presedintele.

In final, el a intarit faptul ca cel mai mare risc cu care ar putea sa se confrunte Republica Moldova in parcursul sau european ar fi daca justitia nu ar fi independenta.