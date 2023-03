Basescu l-a primit pe secretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor

Presedintele Traian Basescu l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor, Olav Fykse Tveit, la intrevedere fiind prezent si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel.

"Preafericirea Voastra, va multumesc pentru vizita pe care mi-o faceti impreuna cu secretarul general al Bisericilor Crestine. Ma bucura faptul ca avem un reprezentant in Consiliu si, in acelasi timp, cred ca vizita secretarului general corespunde si profilului tot mai accentuat in ultima vreme al Bisericii Ortodoxe Romane catre ecumenism.

Sigur, respectand toate cutumele Bisericii Ortodoxe din Romania, ca Biserica profund majoritara in tara, dar care intotdeauna a stiut sa aiba bune relatii cu celelalte biserici statatoare pe teritoriul Romaniei", a declarat Basescu, in debutul intrevederii.

Patriarhul Daniel a subliniat faptul ca secretarul general al Consiliului Mondial al Bisericilor este un "prieten" al tarii noastre si al Bisericii Romane.

"Dansul este norvegian, are o experienta a relatiilor inter-crestine si inter-religioase foarte bogata si are planuri frumoase de renovare a centrului Consiliului Mondial al Bisericilor si de reinnoire a programelor si viziunii comune a acestei institutii reprezentative. Noi il cunoastem si din faptul ca in 2007 a fost in pelerinaj la Iasi, pe cand eram mitropolit pe-acolo.

Reprezentantul Bisericii noastre in comitetul central si in cel executiv al Consiliului Mondial al Bisericilor este Inalt Preasfintitul Mitropolit Nifon.

Deci avem un functionar, pe domnul Daniel Buda, acolo si un reprezentant care controleaza activitatea Consiliului, impreuna cu ceilalti membri ai comitetului central si ai comitetului executiv", a mai spus Patriarhul Daniel.

