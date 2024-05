Presedintele Traian Basescu a depus marti o sesizare la Curtea Constitutionala a Romaniei legata de faptul ca premierul Victor Ponta nu a contrasemnat o serie de decrete de decorare.

Acest gest, in opinia presedintelui Romaniei, este neconstitutional. Propunerile de decorare vizeaza mai multe personalitati care au condus Institutul Cultural Roman in perioada 2005-2012, arata B1 TV.

Potrivit lui Augustin Zegrean, presedintele CCR, sesizarea presedintelui Traian Basescu va fi analizata tot pe data de 21 mai, cand urmeaza sa fie judecata si sesizarea depusa de premierul Victor Ponta.

Cel mai probabil, printre personalitatile propuse pentru decorare se afla Horia Roman Patapievici, care a condus Institutul Cultural Roman in aceasta perioada.

Horia Roman Patapievici isi da demisia din fruntea ICR

Imediat dupa venirea la putere a USL, in 2012, una dintre primele masuri luate de guvernul Ponta 1 a fost decapitarea ICR, gest care a condus si la proteste publice care au ramas cunoscute sub numele de "Protestul papioanelor", dupa papionul purtat in aparitiile publice de H.R. Patapievici.

Marti, premierul Victor Ponta a depus o sesizare la CCR in care il acuza pe presedintele Traian Basescu ca incalca Constitutia, prin implicarea in campania electorala a Partidului Miscarea Populara.