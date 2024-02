Basescu: Miscarea Populara a fost ideea mea, politicienii sa isi vada de partidele lor!

Presedintele Traian Basescu a declarat, miercuri seara, ca Fundatia Miscarea Populara, a carei infiintare a fost anuntata de seful cancelariei sale prezidentiale la inceputul acestei saptamani, a fost ideea sa.

De asemenea, presedintele a precizat, la B1 TV, ca politicienii care au carnet de partid ar trebui sa isi vada de partidele lor, insa nu a respins ipoteza ca Miscarea Populara sa se transforme in partid politic.

Basescu, despre divortul de PDL: Ne-am inselat reciproc

"Miscarea Populara e deschisa celor care nu sunt angajati politic in acest moment, iar cei care au carnet de partid sa-si vada de partidele lor! L-am rugat pe domnul Cristian Diaconescu sa anunte ca nu la Fundatia Miscarea Populara se poate refugia cineva", a completat seful statului.

Acesta a acuzat ca USL exercita "o presiune formidabila pe institutii, fie ca vorbim de justitie sau de structuri de securitate nationala". "Or institutiile nu vor rezista la nesfarsit si trebuie sa exista o opozitie reala", a justificat Basescu.

Ads

"Fundatia a fost ideea mea, dar nu voi face parte din Miscarea Populara cat sunt presedinte, dar voi veghea ca ea sa existe. In niciun caz un consilier prezidential nu va fi presedinte. S-a oferit Cristian Diaconescu sa o lanseze. Trebuie gasit un om credibil, care sa fie o expresie a neangajamentului politic - un om cu prestigiu care poate sa fie din zona afacerilor, din zona culturii sau chiar din mass-media", a adaugat Traian Basescu.

"Nu exclud varianta ca Fundatia sa se transforme in partid"

Seful statului a explicat ca va ajuta Fundatia "cu cunostintele pe care le am".

"Voi spune gasiti un sediu, o locatie pentru filiala de la Cluj. Nu vom reusi sa antrenam nici 25-30% dintre cei care merg la vot, daca stam in fata calculatorului".

"Pot apela la oricine", a spus seful statului, intrebat daca va apela la vechile sale cunostinte democrat-liberale. Totodata, seful statului a precizat ca nu exclude ipoteza ca Fundatia Miscarea Populara sa se transforme in partid.

Ads

"Aceasta fundatie n-are decat peste un an, peste doi, peste trei sa se transforme in partid, daca va fi ceea ce vor romanii. In acel moment misiunea mea va fi incheiata si voi pleca", a adaugat Basescu.

"Mergeti prea departe", a mai raspuns Basescu, intrebat fiind daca Fundatia Miscarea Populara ar putea da candidatul la urmatoarele alegeri prezidentiale.

Totodata, Traian Basescu a explicat ca ar fi lansat oricum Fundatia, chiar daca alegerile din PDL erau castigate de Elena Udrea si nu de Vasile Blaga.

"Eu propun o abordare de dreapta, de centru-dreapta, care vizeaza statul si cui se adreseaza: tinerilor, clasei mijlocii, agricultorilor. Am spus ca voi incerca dupa ce-mi termin mandatul sa fac o scoala politica. (...) Partidele conduse de Neamtu, MRU sunt foarte putin credibile", a adaugat seful statului.

Luni, consilierul prezidential Cristian Diaconescu a anuntat infiintarea Fundatiei "Miscarea Populara".

Ads

"Astazi (luni - n.red.) am decis, impreuna cu colegii mei, sa initiem procedurile pentru infiintarea Fundatiei 'Miscarea Populara'", a scris Cristian Diaconescu pe blogul personal.

Seful cancelariei prezidentiale a enumerat, printre obiective, modernizarea Romaniei, pastrarea orientarii proeuropene si proatlantice ca unica solutie pentru Romania, reforma constitutionala, stimularea clasei de mijloc, locuri de munca pentru tineret, criterii de integritate pentru o clasa politica adaptata la valorile Uniunii Europene.

Consilierul prezidential Sebastian Lazaroiu a anuntat primul, pe Facebook, ca se va inscrie in Fundatia Miscarea Populara. Un raspuns prompt a venit, tot pe reteaua de socializare, de la purtatorul de cuvant al lui Traian Basescu, Bogdan Oprea: "Si eu, subscriu, Sebastian".