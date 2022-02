Basescu: Nu vom acepta noi conditii pentru intrarea in Schengen

Traian Basescu a declarat joi, inainte de plecarea la Consiliul European de vara de la Bruxelles, ca Romania nu va accepta sa ii fie impuse noi conditii pentru intrarea in spatiul Schengen.

Conditionalitatile privind extinderea spatiului Schengen sunt pe agenda "extrem de dificila" a intalnirii Consiliului European de vara, a declarat seful statului.

"Pentru noi, dar si pentru alte state, un subiect foarte delicat este legat de un acord de intarire si consolidare a spatiului Schengen, altfel spus intarirea guvernantei Schengen.

Sunt elemente care schimba conditiile de acces in spatiul Schengen si obligatia mea in Consiliu va fi sa ma asigur ca noile conditii ce se propun a fi incluse nu devin conditii care se adauga la ceea ce Romania trebuie sa indeplineasca pentru accesul in spatiul Schengen. Romania sustine intarirea guvernantei Schengen, dar nu vom accepta ca noi conditii sa fie adaugate la conditionalitatile care vizeaza ce trebuie sa faca Romania", a declarat preedintele.

Consiliul European de vara va marca o noua etapa in dezvoltarea guvernarii economice in Uniunea Europeana prin incheierea primului Semestru european de coordonare comunitara a politicilor bugetar-fiscale si de crestere economica, arata un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Ads

"Estimarea Consiliului este ca acest pachet legat de guvernanta economica va fi adoptat de Parlamentul European in iunie, nu s-a intamplat acest lucru. Este un proces de negociere intre CE si PE", a declarat preseintele Basescu, subliniind ca este necesar un compromis.

Presedintele Romaniei va participa in perioada 23-24 iunie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European de vara.

Principalele subiecte de pe agenda Consiliului European de vara vizeaza problematica economica, migratia, consolidarea spatiului Schengen, stadiul negocierilor de aderare a Croatiei la Uniunea Europeana si evolutiile din vecinatatea sudica a Uniunii, a adaugat presedintele.

Sefii de stat si de guvern vor discuta in cadrul Consiliului European si despre crearea Mecanismului European de Stabilitate.

"In ceea ce priveste migratia, sunt elemente sensibile nu neaparat pentru Romania, dar si pentru Romania va fi implicata pentru ca subiecte sunt legate de politica europeana in domeniul migratiei.

O alta secventa este legata de intarirea controlului la frontierele externe ale UE si nu in ultimul rand de definirea unui sistem european de azil, un sistem care nu este inca functional la nivelul Uniunii Europene. In politica de migratie, un subiect important este legat de realizarea unui parteneriat cu tarile din zona sudica a UE", a declarat presedintele Basescu.

Ads