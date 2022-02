Basescu: Nu vom permite o cortina de fier peste Prut

Presedintele Traian Basescu a declarat marti, cu ocazia discursului tinut in fata camerelor reunite ale Parlamentului, ca Romania nu doreste sa revendice drepturi asupra unor teritorii pierdute demult, dar nici nu poate sa ii abandoneze "pe cei care vorbesc aceeasi limba".

"Am solicitat sa ma adresez camerelor reunite pentru a-mi exprima preocuparea fata de recentele evenimente petrecute in Republica Moldova", a precizat in deschidere presedintele, subliniind ca nu a dorit pana in acest moment sa raspunda la provocarile din ultima saptamana dar "nu putem sa tacem la infinit".

"Sunt voci care spun ca Romania trebuie sa uite de Republica Moldova sa ne prefacem ca nu avem o relatie speciala cu cetatenii acestei tari", a mai spus presedintele precizand totodata ca "datoria noastra morala este sa nu ii abandomnam pe cei care vorbesc aceeasi limba".

"Romania nu vrea sa revendice drepturi asurpa unor teritorii pierdute in trecut", a mai spus seful statului aratand insa ca "este interesul direct al Romaniei sa se invecineze cu o tara stabila".

Avem datoria sa face cunoscut ce se intampla dincolo de Prut

Dupa ce a reamintit ca Romania a fost primul stat care a recunoscut independenta Republicii Moldova, in 1991, si primul stat care a stabilit relatii diplomatice cu Chisinaul, seful statului a subliniat ca tara noastra va sprijini si integrarea acestei tari in Uniunea Europeana: "suntem avocatul vocatiei europene a Republicii Moldova, fara a cere nimic in schimb".

In acelasi timp, presedintele s-a referit la relatiile bilaterale dintre Romania si Republica Moldova, precizand ca in ciuda faptului ca autoritatile de la Chisinau s-au lansat deseori in acuzatii la adresa Romaniei, tara noastra "s-a straduit sa relanseze relatiile bilaterale".

Seful statului a mai spus ca autoritatile de la Bucuresti resping acuzatiile lansate la adresa Romaniei. "Nu vom accepta ca romanii sa fie culpabilizati pentru ca sunt romani. Nu vom accepta ca Romania sa fie acuzata de actiuni menite sa destabilizeze Republica Moldova. Nu vom tolera ca romanii de peste Prut sa fie umiliti doar pentru ca nu cred intr-un sistem ostil societatii deschise", a continuat seful statului.

"Acuzatiile la adresa noastra sunt inacceptabile. In pofida unei abordari in care am dovedit deschidere si dialog ne confruntam cu acuzatii fara precedent. Acuzatii dar nu si probe", a tinut sa sublinieze presedintele punctand ca "aceste acuzatii ma obliga sa afirm ca nu Romania este responsabila pentru esecul democratizarii Republicii Moldova ci cei care o conduc".

Cerem accesul autoritatilor consulare la cetatenii romani arestati

Presedintele a criticat autoritatile de la Chisinau pentru gestionarea situatiei din ultima saptamana si mai ales pentru faptul ca s-a ajuns la violente. "Violenta nu este o solutie. (...) Evenimentele din Republica Moldova ridica mari semne de intrebare", a mai declarat seful statului precizand ca se refera la atitudinea autoritatilor de la Chisinau care "au permis accesul participantilor in institutiile statului".

"Violentele nu au servit nici manifestantilor, nici opozitiei, ci exclusiv celor care le-au provocat si le-au facut posibille", a mai subliniat seful statului declarandu-se ingrijorat de "represaliile pe care autoritatile din Republica Moldova le intreprind".

"In cazul in care exista cetateni romani arestati, cerem autoritatilor moldovene sa asigure imediat accesul autoritatilor consulare la acestia", a mai afirmat presedintele.

Acesta a anuntat ca autoritatile romane vor face tot posibilul pentru aducerea in fata instantelor internationale a celor care au retinut sau arestat cetateni romani si le-au interzis sa ia legatura cu autoritatile consulare, in conditiile in care "aceste lucruri reprezinta incalcari grave ale normelor internationale".

Vom continua sa sustinem spiritualitatea romaneasca din Republica Moldova

Seful statului s-a adresat direct tinerilor "de peste Prut": "Dragi tineri care va puneti speranta in Romania si UE, viitorul nu poate fi decat al vostru, totalitarismul comunist reprezinta trecutul", a mai declarat seful statului de la tribuna Parlamentului, subliniind si faptul ca anul acesta se implinesc 20 de ani de la caderea zidului Berlinului iar "Republica Moldova nu mai poate ramane izolata".

"Vom continua sa sustinem spiritualitatea romaneasca din Republica Moldova. Avem o datorie legala si morala fata de romanii, fata de tinerii de peste Prut", a incheiat seful statului precizand ca Romania nu va permite transformarea Prutului intr-o noua "cortina de fier" si ca Prutul trebuie sa fie o "linie de demarcatie temporara".