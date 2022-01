Basescu, premiat la Gala Mediatorilor: Sunt mediator prin Constitutie, dar nu mi-a iesit grozav

Presedintele Traian Basescu a fost premiat, joi seara, la Gala Mediatorilor, afirmand ca el insusi este un mediator, insa nu i-a iesit "grozav" aceasta functie.

"Recunosc, prin Constitutie sunt mediatorul constitutional in societatea romaneasca in relatiile societatii cu institutiile. Dar trebuie sa recunosc ca nu mi-a reusit grozav", a declarat seful statului.

Acesta le-a transmis mediatorilor prezenti sa le mearga tot timpul mai bine decat i-au reusit lui.

"Prin natura muncii dvs, lucrati foarte aproape de oameni. Presedintele lucreaza cu institutii de foarte multe ori, e mai dificil, dar incarcatura umana pe care o are functia de mediator, pe care dvs o indepliniti, in mod cert implica, dincolo de ratiune, dincolo de probitate profesionala, dincolo de increderea pe care partile trebie sa o aiba in dvs, si multa caldura umana.

Este extraordinar de important ca prin legislatie s-a creat si institutia mediatorului, acela care de multe ori poate suplini lipsa capacitatii de comunicare intre oameni", a spus Traian Basescu.

Presedintele a vorbit si despre domeniul justitiei, afirmand ca "totdeauna cel care va pierde va spune pe nedrept ca a fost nedreptati - bineinteles ca va spune incorect, pentru ca judecatorul reprezinta legea".

Traian Basescu a participat, joi seara, incepand cu ora 18.00, la "Gala Mediatorilor 2013", eveniment organizat de Consiliul de Mediere.