Basescu si Boc se intalnesc joi, separat, cu delegatia FMI

Oficialii FMI prezenti in Romania vor avea joi intalniri atat cu presedintele Traian Basescu, cat si cu premierul Emil Boc.

Prima este programata intalnirea cu premierul, ce va avea loc la 14:30, urmata de intrevederea cu seful statului ce va avea loc la 17:00, informeaza Realitatea Tv.

Totodata, delegatia FMI isi va amana, cel mai probabil, plecarea din Romania. Misiunea FMI la Bucuresti a fost programata pentru perioada 27 aprilie - 7 mai.

Reprezentantii FMI au participat miercuri si la o sedinta de urgenta a Guvernului. Anterior, premierul Emil Boc a mers la Palatul Cotroceni, impreuna cu mai multi ministri, printre care si Sebastian Vladescu, unde a discutat cu presedintele Traian Basescu despre negocierile cu Fondul Monetar International.

Sedintele au loc in contextul in care surse guvernamentale au anuntat marti ca Fondul Monetar International s-a aratat inflexibil in discutiile cu Executivul si a cerut majorarea cotei unice la 20% si a TVA-ului la 25%.