Basescu: Sper ca Justitia sa nu fie afectata de criza economica

Presedintele Traian Basescu a deschis sedinta CSM in care se va prezenta bilantul de activitae al anului 2008 si se va alege noua conducere a institutiei.

Seful statului le-a urat magistratilor ca eficienta justitiei sa nu fie afectata, in 2009, de criza economica.

"La multi ani, un an bun chiar daca o sa fie un an in care vom fi afectati de criza economica, sper sa fie un an in care criza economica sa nu se manifeste si asupra eficientei justitiei", le-a spus Basescu, la inceputul sedintei, magistratilor.

Raspunzand la o intrebare din sala, seful statului le-a spus judecatorilor ca, in cazul in care exista o criza morala, ei sunt datori sa o rezolve. "Criza morala tot dumneavoastra, judecatorii, o rezolvati, daca este de rezolvat o astfel de criza", a zis Basescu.

Consiliul Superior al Magistraturii isi alege, joi, o noua conducere. Pana in prezent nu si-a anuntat nimeni oficial candidatura, insa membrii CSM isi pot depune candidaturile chiar si in timpul sedintei.

Potrivit unor surse judiciare, citate de NewsIn, cele mai mari sanse de a deveni presedintele CSM le are judecatorul Virgil Andreies, pana de curand presedinte al Curtii de Apel Cluj.

Pentru functia de vicepresedinte, varianta care poate fi luata in calcul este candidatura procurorului Bogdan Licu, singurul care ar avea dreptul sa detina acesta functie.

Potrivit regulamentului CSM, functia de presedinte sau vicepresedinte al Consiliului se obtine pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit. Pana in acest moment, ceilalti membri ai Sectiei pentru procurori a CSM au detinut functia de vicepresedinte.

Oricine va fi ales in conducerea CSM are de rezolvat mai multe probleme, unele ramase nerezolvate din mandatul Lidiei Babulescu, actualul presedinte al Consiliului.

Asta in conditiile in care Consiliul a fost criticat, in 2008, de oficialii europeni, de ministrul justitiei, dar si de organizatiile neguvernamentale.

