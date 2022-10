Basescu: Structurile statului nu trebuie judecate dupa intamplari

Presedintele Traian Basescu a declarat, joi, ca este gresita ideea acreditata in presa potrivit careia sistemul de siguranta a cetateanului are probleme, subliniind ca institutiile nu trebuie judecate "dupa intamplari".

"Nereguli si intamplari sunt in toate structurile. Toate structurile au oameni foarte buni, oameni buni si oameni care nu isi au locul acolo", a spus presedintele cu prilejul investirii in functie a lui Dan Nica la sefia Ministerului Administratiei si Internelor.

Basescu a precizat ca este necesar sa se faca curatenie in randul oamenilor care fac parte din diversele structuri ale statului, cum ar fi in sanatate, educatie sau siguranta cetateanului. "Efortul principal este sa ii soateti din sistem pe cei care nu isi au locul. Este vital pentru credibilitatea sistemului si a dumneavoastra", a declarat presedintele.

Seful statului a explicat ca in contextul recentelor evenimente petrecute atat in randul structurilor MAI, "spre exemplu situatia de la Pitesti", cat si in exterior, actualei conduceri a ministerului ii revine sarcina de a "face curatenie in randul oamenilor care reprezinta institutia".

"Trebuie sa mergem pe varianta curatarii sistemelor statului", a declarat Traian Basescu cerandu-le generalilor prezenti la ceremonia de investitura sa actioneze in asa fel incat sa nu se piarda din capitalul de incredere de care Ministerul de Interne se bucura in acest moment, potrivit sondajelor, ci, dimpotriva, sa consolideze acest capital.

"Sunt unul dintre politicienii care are foarte multa incredere in institutia dumneavoastra. Nu o am numai eu, ci foarte multi oameni. In sondaje jandarmeria, politia, sunt destul de sus. Sa nu pierdeti aceasta incredere, ci sa o consolidati, sa o cresteti", a spus Traian Basescu, subliniind inca o data ca Romania va trece in urmatorii ani printr-o perioada extrem de dificila cauzata de efectele crizei mondiale, iar "in perioada dificile pentru natiuni, increderea in institutiile statului este vitala".

Fara amenintari sindicale

Pe de alta parte, seful statului s-a referit si la ingrijorarile manifestate in randul angajatilor MAI in legatura cu salarizarea si drepturile pe care le au. "Nu pune nimeni problema diminuarii drepturilor ci a diminuarii exagerarilor drepturilor, iar in Ministerul de Interne nu este cazul".

"In acelasi timp, trebuie sa stim ca a forta lucrurile din punct de vedere al salarizarii in acest an este un risc major", a avertizat presedintele, facand referire la "iesirile incruntate si amenintatoare ale reprezentantilor sindicali, care nu folosesc la nimic".

Traian Basescu a precizat ca statul are obligatia sa spuna cetatenilor ce au de facut dar nu se va putea opune daca, prin dezinformare, situatia va escalada si "nu va duce decat la o grea factura pe care toti romanii vor trebui sa o plateasca", in conditiile in care romanii ar trebui, dimpotriva, sa fie atat in acest an cat si in 2010 "prudenti, intelepti si solidari".

In incheiere seful statului s-a referit si la procesul de descentralizare care trebuie accelerat, astfel incat comunitatile locale sa poata adopta deciziile necesare pentru buna functionare a insitutiilor locale, cum ar fi scolile sau spitalele, iar "ordinea publica sa fie controlata de responsabilii locali, ea nu poate fi controlata de la Bucuresti".

