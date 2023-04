Basescu viziteaza mai multe santiere ale autostrazii Bucuresti-Ploiesti

Presedintele Traian Basescu va vizita, marti, mai multe santiere ale autostrazii Bucuresti-Ploiesti.

Seful statului este asteptat in jurul orei 11.30 in zona localitatii Stefanesti, urmand ca in cursul zilei sa mai viziteze si alte puncte de pe traseul autostrazii, au declarat surse oficiale pentru Mediafax.

La inceputul lunii august, premierul Emil Boc si ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, au vizitat santierele de pe autostrada Bucuresti-Ploiesti, exprimandu-si nemultumirea fata de stadiul lucrarilor. Premierul i-a si amenintat pe constructrori ca, daca nu dovedesc performanta, le "taie capul".

Nici ministrul Anca Boagiu nu a fost multumita de ritmul lucrarilor la autostrada. "Personal, nu sunt satisfacuta de ritmul lucrarilor si vom avea o discutie foarte serioasa, pentru ca efortul nostru este foarte mare. Termenul este ferm, la 15 decembrie autostrada trebuie sa fie gata, iar ei trebuie sa isi mareasca ritmul de lucru. Acum au o sansa gigantica in cartea de vizita de a participa si la alte licitatii.

Dupa rectificarea bugetara, am primit bani in buget, astfel incat sa nu existe probleme cu platile si sa nu-si imagineze ca o sa platesc bani, daca ei nu muncesc", a declarat Anca Boagiu.

Autostrada este impartita in doua sectoare, respectiv Bucuresti - Moara Vlasiei, unde lucreaza consortiul italian Impressa Pizzarotti/Tirrena Scavi, si Moara Vlasiei - Ploiesti, construit de asocierea Spedition UMB/Pa&Co International/Euroconstruct '98/Com-Axa.

Schimbarea solutiei tehnice a tronsonului Bucuresti-Ploiesti a avut loc in 2009 pentru sectorul Moara Vlasiei-Ploiesti, unde lucreaza consortiul romanesc format din firmele UMB Spedition, Pa&Co International, Euroconstruct Trading '98 si Com-Axa. Valoarea lucrarilor a crescut astfel cu 25%, respectiv 181,11 milioane de lei, la 883,7 milioane lei, fara TVA, contractul fiind finantat de la bugetul de stat, mai informeaza sursa citata.