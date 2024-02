Basescu vs Plesu, un indecent apel la decenta (Opinii)

Cu cat il enerveaza mai tare criticile lui Andrei Plesu, cu atat mai temeinic le confirma Traian Basescu. Caci in disputa cu fostul sau consilier, ajunsa in faza unui ultimatum cu iz de santaj, ingrijorator daca n-ar fi penibil, presedintele pierde ocazie dupa ocazie de a gandi inainte de a vorbi si isi exhiba cele mai urate parti ale personalitatii. Cu mult mai urate decat cele pe care i le reproseaza dl. Plesu.

Asadar, Traian Basesu il ameninta pe Andrei Plesu ca daca persista in critici, va spune la randul sau "lucruri care sa nu-i placa lui Plesu", referitoare la perioada in care lucra la Palatul Cotroceni. Dar ce spune si nu mai trebuie sa spuna fostul consilier? Secrete de stat aflate de-a dreapta lui Train Basescu, intamplari cu impact asupra securitatii tarii, strategii de politca interna si externa? Nimic din toate acestea. Andrei Plesu creioneaza, cu umor, eleganta si bonomie, un portret al presedintelui, asa cum l-a perceput domnia sa.

Iar chipul adevarat al presedintelui nu este nicidecum un secret de stat, asa cum nu ar trebui sa fie nici rezultatul examenului sau medical periodic. Adevaratul chip al presedintelui este o chestiune de interes public pe care electoratul este indreptatit sa o cunoasca.

Portretul facut de Andrei Plesu nu este insultator, chiar daca nu e magulitor. Ce i-a reprosat domnia sa lui Traian Basescu, de-a lungul timpului? In esenta, ca nu a reusit niciodata sa-si domine personalitatea pentru a o incadra in limitele demnitatii ocupate, ca adesea nu a stiut sa se comporte si sa actioneze ca presedinte, ca si-a facut adversari in mod inutil subminandu-si astfel porpriile proiecte, ca este mai mult distructiv si prea putin constructiv, ca nu are niciun respect pentru intelectuali, de care insa se foloseste foarte abil.

E drept, tonul s-a inasprit dupa imensa grosolanie comisa de presedinte la adresa Regelui Mihai. Dar faptul ca omul care l-a calificat pe Majestatea sa drept "sluga a rusilor" si "tradator de tara" emite indigant "apeluri la decenta" in directia uneia dintre cele mai decente si rafinate voci ale societatii romanesti este de-a dreptul indecent.

Toate criticile, necontestate pe fond de catre Traian Basescu, se incadreaza perfect in dreptul la libera exprimare, esential intr-o democratie. Ar fi grav daca pe Traian Basescu l-ar deranja exercitiul necalomnios al acestui drept. Si daca Andrei Plescu nu minte, nu insulta si nu lezeaza siguranta nationala, de ce sa taca? Daca oglinda pe care i-o pune in fata Andrei Plesu nu-i place, presedintele ar face mai bine sa mediteze si, daca mai poate, sa corecteze, in loc sa dea ordin de tacere. Gunoiul de sub pres nu e mai putin gunoi.

Andrei Plesu a fost la fel de exigent si cu adversarii presedintelui, politicieni sau ziaristi, purtand multa vreme anatema de "intelectual al lui Basescu". Si in privinta reactiei la adevarurile incomode, ma tem ca intre Traian Basescu, Valentin Stan sau Crin Antonescu, ca sa dam doar trei exemple de "victime" ale d-lui Plesu, nu e nicio diferenta.

Cat despre amenintarea lui Traian Basescu ca va da in vileag mai stiu eu ce povesti, neplacute intelegem, despre fostul sau consilier, ea este total irelevanta. Indiferent ce grozavii am avea de aflat despre Andrei Plesu, domnia sa nu este un demnitar, nu ocupa o functie publica, este un ganditor, un scriitor care merita sau nu citit. Indiferent ce defecte fundamentale ar avea, ele sunt relevante doar pentru familia si prietenii sai, singurii a caror viata o poate influenta.

Iar daca nu era potrivit pentru functia de consilier prezidential, dupa cum pare sa sugereze Traian Basescu, vina nu este a domniei sale, ci tot a celui care l-a numit. Presedintele, in schimb, are in maini soarta unei tari si defectele, micimile, mentalitatea sa pot greva fundamental viata fiecaruia dintre noi. Nimeni nu e obligat sa il citeasca pe Andrei Plesu, dar toti suntem obligati sa respectam deciziile presedintelui Romaniei.

Si privindu-i reactiile la, poate, cele mai decente si argumentate critici pe care le-a primit vreodata, realizam (din nou) cata dreptate are Andrei Plesu si cat de departe este inca Traian Basescu de exigentele si inaltimea functiei pe care o ocupa. Domnia sa este, era, poate, raul cel mai mic in comparatie cu alte fantome ale politicii romanesti, dar, dupa cum ii amintea candva un al (fost?) intelectul al sau, un rau, chiar cel mai mic, nu devine niciodata un bine.

Si ar fi bine ca, inainte sa dea din pinteni si sa emite ultimatumuri, Traian Basescu sa inteleaga totusi ca intelectualii (sau cei mai mult dintre ei) nu i-au fost alaturi magnetizati de personalitatea si spiritualitatea irezistibile ale domniei ale.

I-au fost alaturi in numele unor principii si valori aparent comune. Iar cand presedintele s-a despartit de aceste principii si valori, s-a despartit concomitent si de cei mai multi dintre "intelectualii sai". Pentru oamenii acestia ciudati, ele valoreaza mai mult decat o persoana, cat o fi ea de carismatica.