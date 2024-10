Catalin Ivan (PSD): Nu vad oportuna audierea Ioanei Basescu in Parlament

Purtatorul de cuvant al PSD, Catalin Ivan, spune ca, desi Ioana Basescu, fiica presedintelui Romaniei, ar trebui sa raspunda intrebarilor subcomisiei create in urma scandalului privind creditul luat de aceasta de la CEC, nu vede oportun acest lucru.

"Nu vad oportuna venirea doamnei Basescu la Parlament (...) Nu-i obligatoriu sa o cheme, e obligatoriu sa dea explicatii cei din conducerea bancii. Nu stiu daca e oportun sa fie chemat clientul bancii. Pana la urma, si-a urmarit interesul, ca orice privat. Cei care au dat creditul trebuie sa spuna de ce au dat in conditii atat de avantajoase", a spus europarlamentarul pentru Ziare.com.

Ivan a vorbit insa si de posibilitatea ca fiica presedintelui sa raspunda unor intrebari.

"Sunt pentru transparenta totala, mai ales cand vorbim de institutii din subordinea statului. CEC e o banca de stat care se supune controlului Parlamentului. E si democratic sa se verifice activitatea CEC, iar daca sunt suspiciuni legate de credit, ca nu au fost date in conditii legale, ca negocierea a fost in conditii proaste pentru banca si buna doar pentru Ioana Basescu, e firesc si nu am nimic de comentat, cred ca oricine ar trebui sa raspunda la intrebari, inclusiv doamna Basescu, dar nu ca inculpat, invinuit.

N-o suspecteaza nimeni de nimic pe doamna Basescu, doar de faptul ca a negociat suspect de bine un contract cu o banca de stat, in conditiile in care tatal e presedintele Romaniei si l-a sunat pe ministrul de Finante sa nu-l schimbe pe directorul bancii.

Putea sa nu fie Ioana Basescu, sa fie oricine altcineva care sa negocieze in conditii atat de bune un credit cu o banca de stat, in conditiile in care nu se dau nici credite, si daca iei un credit, il iei in conditii foarte dezavantajoase pentru tine, doar in avantajul bancii. Sunt foarte multe semne de intrebare, doamna Basescu poate sa raspunda sau poate sa nu raspunda, dar directorii bancii sunt obligati", a mai comentat Ivan.

Senator: Ioana Basescu ar trebui chemata

Senatorul PSD Cosmin Nicula, seful comisiei de Buget-Finante, declarase insa ca fiica presedintelui ar trebui chemata la audieri.

Senatul ancheteaza CEC: Categoric, o putem chema la audieri si pe Ioana Basescu

"Urmeaza sa ne intrunim si, daca sunt solicitari, categoric da, o vom chema la audieri pe Ioana Basescu!", a spus Nicula, pentru Ziare.com.

El considera ca exista suspiciuni de ilegalitati, "din ce a vazut la televizor", si spune ca aceasta subcomisie se va ocupa nu doar de terenul Ioanei Basescu, ci si de alte probleme, facand referire la "doi directori de CEC anchetati azi", facand referire la Florentina Tavalica si Mugur Babciuc, care insa nu au vreo legatura cu Ioana Basescu.

Nu se mai face comisie pentru Basescu, ci subcomisie

Senatul va infiinta o subcomise de ancheta a activitatii CEC, pentru a cerceta activitatea generala de acordare a creditelor de catre institutia financiara, in legatura cu scandalul prin care fiica presedintelui Basescu, Ioana, a primit un credit de 1.000.000 de euro.

Propunerea a fost facuta de senatorul PSD Cosmin Nicula, presedintele Comisiei de Buget Finante a Senatului si a fost adoptata cu o majoritate de 9 la 2.

Luni, presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat ca Parlamentul poate incepe o investigatie pe acest subiect, sugerand aceasta cale, respectiv o subcomisie de ancheta in cadrul unei comisii parlamentare, dand exemplul comisiei de buget-finante.

"Pozitia PNL va fi pentru, deoarece intotdeauna cand avem de a face cu lucruri care sunt de aceasta natura o comisie parlamentara poate sa aduca clarificari (...) Vom vedea ce se va propune, din punct meu de vedere nu exista niciun impediment", a spus Crin Antonescu.

Scandalul terenului lui Traian Basescu a izbucnit dupa ce Antena 3 a acuzat ilegalitati la achizitionarea unei suprafete agricole de catre fiica sa cea mare, Ioana, care ar urma sa-i fie transferat presedintelui dupa ce i se termina mandatul. Initial, acestia au spus ca procurorul DNA Lucian Papici ar fi verificat terenul inainte, dar acest lucru s-a dovedit fals, asa cum a aratat actualul director al Agentiei Nationale pentru Retrocedarea Proprietatilor, George Baescu (PSD), care a precizat ca DNA a cerut intr-adevar acte privind terenuri din zona, insa nu despre acesta.

Scandalul a luat amploare dupa ce ministrul de Finante, Daniel Chitoiu, a declarat ca Traian Basescu i-a cerut sa nu-l schimbe din functie pe Radu Ghetea, seful CEC, banca de stat care i-a acordat creditul Ioanei Basescu. Presedintele a recunoscut ca i-a cerut acest lucru, dar a precizat ca a facut-o dupa ce banca CEC daduse creditul si ca motivul a fost ca mandatul acestuia expira in 2014, iar inlocuirea sa ar genera neincredere in sistemul bancar.

