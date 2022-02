CCR ii da dreptate lui Basescu: Legea pe memorandumul cu Rompetrol, neconstitutionala (Video)

Legea de aprobare a Memorandumului de intelegere intre statul roman si Rompetrol, pe care presedintele Traian Basescu a contestat-o la Curtea Constitutionala, a fost declarata, joi, neconstitutionala. CCR a admis astfel sesizarea facuta de seful statului.

Sesizarea trebuia discutata de judecatorii Curtii Constitutionale in 13 noiembrie, insa atunci s-a decis amanarea dezbaterilor pentru 21 noiembrie.

Contestarea a fost depusa de Traian Basescu la 24 octombrie, dupa ce senatorii au respins cererea de reexaminare a sefului statului pe aceeasi intelegere dintre statul roman si Rompetrol, semnata la Bucuresti la 15 februarie 2013.

Basescu a aratat in sesizare ca legea are ca obiect aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman, in calitate de proprietar al actiunilor detinute in cadrul S.C. Rompetrol Rafinare S.A. si The Rompetrol Group N.V.

"Astfel, cele doua parti semnatare isi asuma un angajament de cumparare din partea The Rompetrol Group N.V. a unui pachet minoritar de actiuni reprezentand 26,6959% din capitalul social al 'Rompetrol Rafinare' - S.A., detinut in prezent de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI), in schimbul a 200 de milioane de dolari americani.

Ca o premisa a implementarii tranzactiei mai sus-amintite, OPSPI va face demersuri utile si necesare pentru ca toate procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si masurile administrative initiate impotriva S.C. 'Rompetrol Rafinare' - S.A. sa inceteze", se arata intr-un comunicat al Presedintiei care citeaza sesizarea catre CC.

Presedintele precizeaza ca cele doua parti stabilesc constituirea unui fond de investitii kazah-roman, sub forma unei societati cu structura actionariatului 80% The Rompetrol Group si 20% statul roman, care va investi in proiecte din domeniul energetic.

"Asadar, legea supusa reexaminarii are un caracter individual ea fiind conceputa nu pentru aplicarea ei la un numar nedeterminat de cazuri concrete, ci intr-un singur caz prestabilit expres pentru realizarea tranzactiei cu The Rompetrol Group N.V., o societate cu sediul in Strawinskylaan 807, Amsterdam, Olanda", a scris Basescu in sesizare.

Basescu: Scopul intelegerii dintre cele doua parti este stingerea unor litigii

El precizeaza ca acest Memorandum de intelegere care este aprobat prin legea in cauza reprezinta de fapt un contract de stat, potrivit Art. 1 lit. o) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, care este definit astfel: "o intelegere incheiata de catre statul sau Guvernul roman, precum si de ministere sau alte autoritati ale administratiei publice centrale cu alt stat, guvern, organizatie internationala, respectiv cu institutii financiare sau alte entitati ce nu au calitatea de subiect de drept international in domeniul economic, comercial, financiar si in alte domenii si care nu este guvernata de dreptul international public".

Presedintele a mai aratat in sesizare ca scopul intelegerii dintre cele doua parti este stingerea unor litigii, ceea ce reprezinta si finalitatea unei tranzactii. Traian Basescu a precizat ca intelegerea dintre cele doua parti prevede obligatii in sarcina statului roman, precum renuntarea la anumite litigii si la unele masuri provizorii, in timp ce pentru persoana juridica privata se impune participarea la o privatizare ulterioara si realizarea unor investitii, toate aceste obligatii fiind insa stabilite fara vreo sanctiune juridica.

Basescu mai scrie ca legea stabileste dinainte conduita procesuala a partilor aflate in litigiu, ceea ce este impotriva dispozitiilor Art. 124 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul potrivit caruia justitia este unica, impartiala si egala pentru toti intrucat aceste reguli speciale aplicabile litigiului respectiv sunt contrare regulilor procesuale unitare aplicabile in mod identic tuturor celor care se afla intr-o situatie similara.

Proiectul de lege privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013 a fost adoptat, in octombrie, de senatori, cu 79 de voturi "pentru", 17 voturi "impotriva" si opt abtineri, in forma transmisa initial la promulgare.

Legea are ca obiect aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman in calitate de proprietar al actiunilor detinute in cadrul SC "Rompetrol Rafinare" SA si The Rompetrol Group NV.

Cele doua parti isi asuma un angajament de cumparare din partea The Rompetrol Group NV a unui pachet minoritar de actiuni reprezentand aproximativ 26 la suta din capitalul social al SC "Rompetrol Rafinare" SA, detinut in prezent de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI) in schimbul a 200 de milioane de dolari.

Partile convin, de asemenea, sa constituie un fond de investitii kazak-roman, sub forma unei societati cu structura actionariatului 80 la suta The Rompetrol Group si 20 la suta statul roman, care va investi in proiecte din domeniul energetic.

