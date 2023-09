Ce ne facem cu romanii? (Opinii)

Romanii sunt inca un popor tanar, desi se considera printre primii europeni crestinati. Ne-am capatat tarziu constiinta de unitate si inca si mai tarziu ne-am gandit sa ne strangem la un loc. Pentru ca nu suntem razboinici si nesupusi, i-am rabdat cu stoicism pe toti cei care au avut pofta sa ne calareasca. Si s-au gasit destui in istorie.

Astazi nu intelegem de ce o ducem atat de prost. De ce nu avem de niciunele, de ce nimic nu merge si de ce pare ca totul involueaza aici.

Traian Basescu si-a facut o pasiune din a-si manifesta public dezamagirea si dezgustul fata de poporul sau. Ba ca e lenes, ba ca nu e performant, ba ca sta in crasma si bea prea mult. Cred ca nici nu mai tin minte de cate zeci de ori mi-am criticat si eu conationalii. Din aceste si din multe alte motive. Insa, daca Iulian Leca isi manifesta nemultumirea fata de poporul roman, din orice fel de motive, asta e doar inca o opinie personala liber exprimata. Nu am fost sa le cer voturile, nu le-am spus ca-i iubesc si-i pretuiesc, nu le-am jurat credinta si nici nu m-am facut pres in fata lor, ca sa-i conving sa ma aleaga. Si nici nu detin vreo functie publica, platita din bani lor.

In cazul presedintelui, situatia este fix invers. Traian Basescu a fost cel care a facut declaratii de dragoste poporului sau in campanii, cand ar fi spus oricum orice ca sa le castige votul. Atunci romanii erau si buni, si muncitori, si performanti, si moderni. Acum, cand nu mai are nimic de cersit, vine si-i gaseste vinovati de toate rele care s-au adunat in istoria noastra. Oare cand a mintit si cand a spus adevarul? Iar daca a mintit in campanie, mai are acum dreptul sa le vorbeasca romanilor despre defectele lor?

Din functia de presedinte al Romaniei, Traian Basescu ar putea sa isi imagineze ca statul este poate si mai vinovat de lenea cetatenilor sai, pentru ca rolul lui este acela de a-si educa cetatenii. Apoi statul are obligatia sa le ofere conditii decente de munca si dezvoltare profesionala. Si-a indeplinit el aceste doua minime obligatii fata de membrii sai, astfel incat presedintele sa isi permita sa vina sa-si dojeneasca compatriotii? Ironia maxima este ca Traian Basescu este platit chiar de romanii pe care ii face cum ii vine, scotandu-i principalii vinovati de colapsul social si economic in care se scufunda tara.

Ce modele si exemple ofera statul roman cetatenilor sai? Care politician a demonstrat pana acum ca stie ce face, este competent, harnic, cinstit, are rezultate, munceste mai mult decat ar trebui si nu dezvolta coruptia si mojicia in jurul sau? Un singur nume nu putem gasi in istoria postrevolutionara. Sa ne intrebam acum daca presedintele si echipa sa pot fi priviti si considerati drept un model de catre romani, astfel incat acestia sa se poata simti inspirati atunci cand se raporteaza la cel mai important om in stat.

Cine se va simti mobilizat sa trudeasca de dimineata pana seara cand tot ce vede in jurul sau este ca banii se fac in politica sau prin intermediul ei, cu sau fara vanzari anterioare, iar daca nu ai pe nimeni care sa iti dea contracte, posturi, fonduri si licitatii, oricat ai munci nu vei reusi dupa o viata de truda sa aduni nici macar cat toate posetele Elenei Udrea.

Cat despre apartamentul de aproape 800.000 de euro al Ioanei Basescu, obtinut din multe vanzari anterioare si multa truda intr-un cabinet notarial la sat, nici macar sa nu ne mai gandim. Ipocrizia, smecheria si incompetenta guvernantilor sunt fara margini, insa lenea romanilor ma tem ca nu ne intrece prostia si imaturitatea. Singurele explicatii valabile pentru faptul ca am putut sa alegem astfel de specimene sa ne conduca timp de 21 de ani.

Asadar, cine si cum ar putea sa ii trezeasca pe romani din somnul mult prea lung si adanc in care au picat imediat dupa ce au devenit liberi? Ma tem ca politicienii, toti, fara nicio exceptie, ii vor sa ramana asa. Pana la urmatorul miracol, sa-i aplaudam pe toti cei care ii mai fac si vinovati dupa ce i-au pacalit incontinuu. Poate asa avem o sansa sa iesim din letargia existentiala milenara in care ne-am afundat tot mai adanc.