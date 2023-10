CNA ii mai permite presedintelui o aparitie la TVR

Legea ii permite presedintelui Traian Basescu sa participe la o emisiune a postului public pe data de 23 noiembrie, i-a explicat presedintele CNA Rasvan Popescu lui Alexandru Sassu, intr-o scrisoare adresata vineri, informeaza Amos News.

Potrivit lui Rasvan Popescu, Basescu are voie sa apara la TVR in conformitate cu Legea privind organizarea SRR si SRTV, conform careia serviciile publice de radiodifuziune si televiziune sunt obligate sa difuzeze, cu prioritate si in mod gratuit, comunicatele primite de la Parlament, presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii sau de la Guvern.

Totodata, conform Legii privind alegerea Parlamentului Romaniei, ale carei prevederi sunt preluate in Legea pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, si care reglementeaza faptul ca, inainte cu 48 de ore de ziua votarii, este interzisa invitarea sau prezentarea candidatilor in programe, cu exceptia cazului in care este vorba despre un drept la replica.

Seful statului nu este candidat la alegerile pentru Parlamentul European, astfel ca nu poate intra sub incidenta acestei legi, i-a explicat Popescu lui Sassu.

