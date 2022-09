Daniel Buda: Intre cele doua camere sunt legi blocate si de trei ani

Renuntarea la Parlamentul bicameral nu ar reduce doar costurile, ci ar fluidiza si procesul legislativ, este de parere democrat-liberalul Daniel Buda, presedintele Comisiei juridice, de disciplina si imunitati din Camera Deputatilor.

Invitat la TV Ziare.com acesta a preciza ca in momentul de fata se afla blocate in Parlament legi vechi si de trei ani.

Urmariti AICI inregistrarea emisiunii cu deputatul Daniel Buda.

"Exista doar un termen constitutional de 45 sau 60 de zile, in functie de complexitatea proiectului de lege, in care prima camera trebuie sa ia o decizie. In ipoteza in care proiectul nu se adopta in acest interval, se considera adoptat tacit si apoi merge la cealalta camera unde, din pacate, nu exista un termen in care trebuie luata o decizie. Acesta este motivul pentru care astazi exista la proiecte de legi din 2006 care stau in Parlament din varii motive", a declaart Daniel Buda.

Intrebat daca nu ar fi mai utila o delimitare mai clara a atributiilor celor doua camere, astfel incat procesul decizional sa nu mai fie ingreunat asa cum se intampla in prezent, deputatul PD-L a precizat ca acest lucru ar foarte greu de realizat.

"Din pacate nici democratiile cu vechime nu au, sub acest aspect, o diferentiere a atributiilor. Ar fi foarte greu sa faci acest lucru si pe aceasta cale, nu cred ca ar trebui sa facem neaparat un referendum. In momentul de fata si unele democratii incerca sa reenunte la bicameralism. In multe state, camera superioara are atributii doar de reprezentare si nu atributii de legiferare", a completat Daniel Buda.

Explicatiile sunt de datoria partidelor

In acest context, liderului PD-L Cluj a punctat faptul ca datoria de a explica electoratului daca este mai util un Parlament cu doua sau o singura camera cade in grija partidelor politice.

"Poate ca romanii nu sunt bine informati cu privire la diferentele de atributii intre cele doua camere. Este sarcina partidelor politice de a le explica oamenilor ce insemana un Parlament bicameral sau unicameral sub aspectul atributiilor".

Deputatul PD-L mai sustine ca actuala clasa politica trebuie sa aiba in vedere reformarea structurilor, astfel incat acestea sa faca fata cerintelor actuale: "Nu trebuie sa fim incorsetati in gandire. Trebuie sa avem capaciatea de a ne adapta nevoilor societatii. Ritmul de dezvolatare a societatii este altul si noi trebuie sa avem o capacitate de reactie mult mai mare decat cei care au creat constitutia in urma cu 200 de ani. Pentru ca asa a fost si pe vremea lui Cuza, nu insemana ca Romania trebuie sa stea cantonata in aceleasi mentatlitati invechite", a mai precizat Daniel Buda.

In cadrul aceleiasi emisiuni, democrat-liberalul a mai declarat ca initiativa sefului statului trebuie privita ca pe o incercare a acestuia de a reforma statul si nu ca pe o tentativa de capitalizare a voturilor, asa cum incearca sa acrediteze ideea PSD, PNL si UDMR

Desi liderii acestor trei partide vad in orice gest al lui Traian Basescu o incercare de manipulare, Daniel Buda considera ca persoanele care vor opta pentru un Parlament unicameral nu vor putea fi "pacalite", prin forma in care se va pune intrebarea la referendum, sa-i acorde automat votul lui Traian Basescu.

"In momentul de fata, electoratul din Romania este la un nivel mult mai ridicat, este extrem de matur. Nu i se poate intinde o capcana prin forma in care se poate pune intrebarea la referendum. Nu cred ca vom avea parte de o manipulare a opiniei publice pentru a-i acorda votul lui Traian Basescu. Nu aceasta a fost tinta, de a capitaliza in zona lui TB un numar mai mare de voturi decat ar fi avut in mod normal. Trebuie sa avem capacitatea de a-l credita pe Traian Basescu cu buna credinta. Este o incercare de reformare a statului roman", a declarat presedintele PD-L Cluj.

Vot separat pentru unicameral si mai putini parlamentari?

Invitatul Ziare.com a precizat ca PD-L va analiza si posibilitatea ca la referendum populatia sa se exprime cu privire la o singura cerinta a presedintelui, fie doar reducerea numarului de alesi, fie doar Parlament unicameral.

"In ceea ce priveste optiunea doar pentru reducerea numarului de parlamentari sau o singura camera, eu cred ca modalitatea in care vor puse intrebarile va permite acest lucru. Vom propune solutii ca unii sa-si exprime punctul de vedere doar pentru reducerea numarului de parlamentari, dar pastrarea Parlamentului bicameral", a completat Daniel Buda.

Intrebat daca nu considera ca populatia ar trebui intrebata la referendum daca nu doreste ca Romania sa fie republica semiprezidentiala, parlamentara sau chiar monarhie, deputatul nu a exclus nici aceasta varianta.

"Orice intrebare poate fi pusa. E bine sa consultam populatia si in aceasta privinta", a mai precizat liderul PD-L Cluj.

Intrebat de ce PD-L nu a pledat pentru un referendum pentru Parlament unicameral inainte de alegerile din toamna trecuta, Daniel Boda a replicat ca nu stie ce sanse ar fi avut sa fie validat un astfel de referendum.

"Nici PSD, nici PNL si nici UDMR nu trebuie sa se supere ca ne intoarcem la cei care ne-au ales si in fruntea carora ne aflam. Nu stiu care ar fi fost soartea acelui referendum daca ar fi fost organizat atunci cand s-a pus intrebarea si pentru alegerile uninominale", a adaugat presedintele Comisiei Juridice din Camera eputatilor.

Acesta a mai precizat ca in situatia in care referendumul va fi validat, Romania va avea Parlament unicameral abia dn 2012, fiind de datoria actualilor alesi sa legifereze schimbarea.

"Eu cred in succesul referendumului. Cred ca romanii au capacitatea de a intelege ce este bine pentru ei. Este clar ca doar din 2012 se pune in discutie un Parlament unicameral. Actualul Parlament va trebui sa-si duca la capat mandatul, lui revenindu-i sarcina de a legifera trecerea la Parlamentul unicameral".

Nu in ultimul rand, Daniel Buda a precizat ca organizarea unui referedum in ziua alegerilor prezidentiale nu va creste costul decat cu 5%.

Romania are nevoie de un presedinte cu mana de fier

Intrebat cu cine va vota, Daniel Buda l-a numit pe Traian Basescu deoarece, in opinia sa, actualul presedinte este "singura garantie reala ca in Romania se va face reforma".

"Este nevoie de un om cu mana forte pentru a iesi din criza. Eu cred ca Traian Basescu, impreuna cu Emil Boc, are capacitatea de a duce corabia numita Romania cu bine prin aceasta furtuna, pe care o numim criza economica, pe care o traversam in momentul de fata", a conchis invitatul Ziare.com

