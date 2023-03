De ce le ramane Basescu dator romanilor

Traian Basescu a sustinut, sambata, ultima sa conferinta de presa la Palatul Cotroceni in calitate de sef al statului, prilej cu care le-a adresat multumiri romanilor si a spus ca le ramane dator.

"Multumesc romanilor pentru onoarea pe care mi-au facut-o de a le fi presedinte timp de zece ani. E o onoare pe care nu o voi uita pana la sfarsitul vietii nici eu, nici sotia mea, nici familia mea, o onoare pentru care le voi fi dator sa continui intr-un fel sau altul la atingerea obiectivelor pe care romanii le au", a declarat Traian Basescu, fara sa dea mai multe detalii.

Traian Basescu isi incheie mandatul duminica, 21 decembrie, zi in care presedintele ales, Klaus Iohannis, va depune juramantul in Parlament si va prelua presedintia Romaniei in cadrul unei ceremonii care se va desfasura la Palatul Cotroceni.

Desi in urma cu mai mult timp anuntase ca se retrage definitiv din politica dupa incheierea celor doua mandate de presedinte, Traian Basescu s-a razgandit pe parcurs, fiind gata sa se inscrie in Partidul Miscarea Populara, partid nou format, pe care l-a sustinut si la alegerile europarlamentare, si la prezidentiale.

