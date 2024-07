Descinderile lui Basescu in "tiganie" (Opinii)

Ma uit peste anumite poze cu "tartorii tiganilor" aparute in ultimii ani prin presa. Traian Basescu este prezent aproape peste tot.

Fie la bratul regelui Cioaba, fie langa supusii imparatului Iulian sau in imediata apropiere a interlopului Bercea Mondialu.

De ce folosesc termenul "tigan"? Simplu, pentru ca nu am auzit niciun reprezentant de marca al acestei etnii, folosind sintagma de "rrom". Toti isi spun tigani. Sa revenim la Traian Basescu si imensa popularitate de care se bucura acesta in randul tiganilor.

Nu exista o alta personalitate de marca a vietii politice din Romania care sa fi aparut atat de des in compania maharilor din aceasta etnie.

Curios, daca ne gandim ca pentru Traian Basescu termenul de "tiganca imputita" era folosit pentru a-si varsa oful pe o jurnalista careia ii sterpelise telefonul. N-ar mai fi curios daca ne uitam putin si cand i-a pasat lui Traian Basescu de rromi (revin la acest termen, pe care chiar si Madalin Voicu il uraste atat de mult). Chiar inainte de alegerile prezidentiale din 2009, Basescu se infatisa la o petrecere campeneasca a rromilor, unde doamnei Maria Basescu i se pune al gat o salba de cocosei.

Cine participa la acea sindrofie? Bercea Mondialu, "presedintele international al tiganilor", uns in aceasta functie chiar de regele Cioaba. Daca gandim putin logic, poate ca acea intalnire de la Festivalu' rromilor, desfasurata in Costesti, era una chiar cu iz oficial avand in vedere ca se desfasura intre doi presedinti. Dar nu asta era scopul intalnirii, dupa cum spuneau analistii. In decembrie urmau alegerile prezidentiale.

Au trecut si alegerile, Basescu a castigat in fata lui Geoana, iar Bercea Mondialu a devenit amintire pentru actualul locatar de la Cotroceni. Nu numai ca a devenit amintire, dar, prin 2011, iata ce spunea Basescu intr-o declaratie de presa, dupa ce fratele sau devenise nas de botez al unuia dintre nepotii Mondialului.

"Pentru 2011 raman trei mari prioritati - lupta impotriva coruptiei si la nivel inalt, si local, este vorba de cei care influenteaza decizia (....). In doi-trei ani sa nu mai avem niciun... Cum il cheama pe asta cu frate-meu? Pe cumatru'... Bercea Mondialul. Sa nu mai auzim de niciun cap de asta care le rezolva el pe toate, care are influenta de nu i se intampla nimic, desi are zeci de dosare, oameni care probabil isi pot permite sa-si afiseze bogatia fara ca vreo institutie a statului sa-i intrebe ceva."

Basescu era presedinte de vreo 7 ani, dar de-abia atunci parea ca se trezise la realitate.

In doi ani nu numai ca nu stia cu cine dansa pe dealurile de la Costesti, dar Traian Basescu il trecea pe Bercea la categoria "cap de asta", cu multe dosare la activ. I se fabricasera peste noapte, sau le avea de ceva vreme?

Bineinteles, a ramas o banala declaratie de presa, asa pentru potolirea multimii. In rest controlul pe bogatia afisata la rromi nu a devenit o problema de siguranta nationala. Nici atunci, dar nici azi nu-i intreaba nimeni nimic de sanatate.

Ma uitam zilele trecute la televizor si il vedeam pe imparatul Iulian la Realitatea TV, stand pe un jilt aurit, dand sfaturi "romanilor si Constitutiei lor". Ii certa pe romani ca nu fac nimic pentru suspusii dumnealui.

Ma intrebam, si cred ca nu doar eu imi pun aceasta intrebare, ce face el pentru semenii sai? De unde atata bogatie la acesti capi si de ce atata saracie la majoritatea rromilor? Cum de unii isi permit sa afiseze luxul cu o aroganta fara margini, iar altii sunt prezentati cum mananca din gunoaie?

Tot imparatul Iulian era cel care spunea in acea emisiune ca "atunci cand e alegeri, sa-i vezi cum vin cu tuica, cu faina, cu berea si cu micii". Evident, se referea la politicienii care descind in tiganie, in cautare de voturi. Revin la inceputul materialului si va intreb: ce om politic de anvergura apare cel mai des in toate aceste fotografii alaturi de "capii astia"?

De ce indraznesc acesti "capi" sa apeleze la presedintele tarii, care trebuie sa le dea un avion si un medic pentru regele lor? De ce acesta se conformeaza? De ce, daca tot vorbea despre controlul pe bogatia "capilor", nu s-a intamplat nimic din 2011 si pana acum?

Pentru ca Basescu are timp sa vorbeasca, altii au timp sa il analizeze, dar pe putini ii intereseaza cu adevarat semnificatiile spuselor sale. "Basescu e smecher, ba!", spunea un alegator la referendumul din 2012.

