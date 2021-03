Lunga lista a problemelor penale ale familiei Basescu si ale apropiatilor fostului presedinte

Primul care a intrat in malaxorul legii a fost Mircea Basescu , fratele lui Traian Basescu, care in vara anului 2016 a fost condamnat definitiv la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel, zis Bercea Mondial. Mircea Basescu a executat aproape un an de inchisoare din pedeapsa de patru ani.Doi ani mai tarziu, nepotul lui Traian Basescu, Dragos Basescu (fiul lui Mircea) a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti, la trei ani de inchisoare cu executare, tot pentru trafic de influenta. Ca si tatal sau, el si-a ispasit pedeapsa la Penitenciarul Poarta Alba. Dragos Basescu a fost gasit vinovat ca i-a cerut afaceristului Sandu Staicu, administrator la SC Activ Invest Construct SRL (denuntator in cauza), suma de un milion de euro, pentru interventii la DIICOT La discutii a participat si afaceristul Ciprian Nistor, amic cu Dragos Basescu. Suma de 500.000 de euro era pentru interventii in sensul respingerii arestarii lui Sandu Staicu, intr-o contestatie formulata de catre DIICOT la Inalta Curte. Alti 500.000 de euro erau pentru o solutie favorabila in cauza respectiva, dar si pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor lui Sandu Staicu.In timpul procesului, Nistor Ciprian a recunoscut acuzatiile si a fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru complicitate la trafic de influenta. De altfel, toti cei implicati in dosar au recunoscut acuzatiile procurorilor. Ioana Basescu a primit marti, 2 martie, 5 ani de inchisoare cu executare pentru trei fapte de coruptie : o fapta de instigare la delapidare si doua fapte de instigare la spalare de bani. Sentinta nu este definitiva. Totul a pornit in luna mai 2017, cand procurorii DNA i-au trimis in judecata la instanta suprema pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea , pe care il acuza de instigare la luare de mita si spalare a banilor, pe fostul secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Gheorghe Nastasia , pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Victor Tarhon, pentru luare de mita, pe Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu, pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor si pe Ioan Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare. De asemenea, DNA a dispus trimiterea in judecata a lui Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Procurorii mentioneaza in rechizitoriu ca in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.Potrivit procurorilor, legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era facuta de catre Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare.Remiterea foloaselor infractionale era disimulata prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta.Tot Ioana Basescu a fost implicata in scandalul cumpararii a trei sute de hectare de teren din comuna Nana, dar cazul nu s-a concretizat printr-un dosar penal.Probleme penale a avut fostul ei sot, Radu Pricop, invinuit in mai multe dosare penale. Intr-un dosar era acuzat de complicitate la santaj, iar DNA a cerut punerea sa sub control judiciar, interzicandu-i-se sa paraseasca tara. In acest dosar era implicat si Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte moldovean Petru Lucinschi.In rechizitoriul intocmit, procurorii DNA sustin ca in perioada decembrie 2014 - martie 2015, Sergiu Lucinschi a exercitat asupra unui om de afaceri (denuntator in prezenta cauza), "actiuni de constrangere, pentru a-l determina sa-i remita suma totala de 4.000.000 euro, nedatorata de acesta din urma".Astfel, firma la care Lucinschi era asociat/actionar a facut plangere penala la DIICOT, iar denuntatorul a fost constrans sa dea bani in schimbul retragerii plangerii respective.Conform interceptarilor telefonice facute de SRI, Radu Pricop il invata pe Sergiu Lucinschi cum sa faca santajul mai eficient. Sergiu Lucinschi a fost condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar el s-a sustras pedepsei, fiind dat in urmarire internationala de Politia Romana. Radu Pricop a fost achitat in acest dosar.Poate cel mai apropiat colaborator al fostului presedinte Basescu a fost Elena Udrea , implicata in mai multe dosare. Elena Udrea a fost condamnata marti, 2 martie, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si 6 ani cu executare pentru spalare de bani. Udrea va ramane cu pedeapsa de 6 ani, plus un spor de inca doi ani, adica 8 ani de inchisoare in total. Udrea mai este judecata in dosarul Hidroelectrica , unde este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, pe vremea cand era ministru. In acest dosar, Elena Udrea este acuzata ca a cerut 5 milioane de dolari - din care a primit 3,8 milioane - de la afaceristul Bogdan Buzaianu, pentru ca in schimb sa intervina pentru mentinerea contractului intre Hidrolectrica si firma acestuia.In iunie 2018, Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a Elenei Udrea la 6 ani de inchisoare cu executare, in dosarul gala Bute. Inainte de sentinta, ea a fugit in Costa Rica, unde se afla si Alina bica, fosta sefa a DIICOT, Cele doua au fost retinute cateva luni mai tarziu, dar in decembrie 2018 Inalta Curte a suspendat executarea pedepsei in cazul ei, dupa ce s-a constatat ca completurile de judecatori nu erau legal constituite. Procesul se judeca de la zero.De bratul lung al legii nu a scapat nici macar fostul presedinte, chiar daca pedeapsa sa nu este una penala.In septembrie 2019, Curtea de Apel Bucuresti a admis actiunea CNSAS si a constatat calitatea de colaborator al Securitatii, in cazul lui Traian Basescu. Decizia nu este definitiva. Ultimul cuvant in acest caz il va avea Inalta Curte de Casatie si Justitie."Este vorba de contrainfomatiile militare, despre care la 21 de ani habar nu aveam ca este parte a Securitatii. Pana la Revolutie , nu a stiut nimeni ca contrainfomatiile militare sunt parte a Securitatii."Traian Basescu a sustinut ca nu o sa faca "o batalie publica din acest verdict": "Voi incerca sa clarific lucrurile la Inalta Curte de Casatie."Elena Udrea a apreciat marti, la Antena 3, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o la 5 ani de inchisoare cu executare pe fiica fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, ca este convinsa ca fostul sef al statului ar intra el la puscarie pentru fata lui daca ar putea."Fac o apreciere umana. Nu am nicio indoiala, ar face asta ca parinte, daca ar putea", a zis Udrea.Ea a indicat ca in dosar nu exista acuzatii la adresa unor fapte comise de Traian Basescu. Udrea a semnalizat ca "nu e intamplator" faptul ca "toti colaboratorii apropiati care au ramas cu Presedintele" au probleme in justitie , in timp ce fostii sai colaboratori care au schimbat barca nu au dureri de cap. "E clar ca tinta este Traian Basescu", a zis ea.