Cum a facut rost de "bani negri" fostul presedinte al Consiliului Judetean Tulcea pentru finantarea campaniei electorale a lui Traian Basescu in 2009

Banii cheltuiti pentru campania lui Basescu din 2009

Tarhon a primit o condamnare pentru luare de mita de patru ani cu suspendare, iar din motivarea instantei de judecata, care a dat sentinta pe fond, reiese ca acesta a determinat mai multi afaceristi locali sa cotizeze la campania electorala a fostului sef de stat.Potrivit procurorilor DNA Elena Udrea a fost cea care i-a solicitat lui Victor Tarhon, care era si seful PDL Tulcea, sa identifice societati comerciale dispuse sa achite contravaloarea unor cheltuieli efectuate in cadrul campaniei electorale, potrivit Adevarul. Presedintele CJ Tulcea s-a folosit de firma Glacial Prod SRL, care in acel moment derula mai multe contracte ce erau platite de Consiliul Judetean Tulcea, iar unul dintre contracte era incheiat cu Primaria Busteni pentru executia lucrarilor "Dezvoltarea domeniului schiabil Valea Alba - Kalinderu Busteni" cu o valoare totala de 6.866.667,25 de lei, bani care proveneau de la Ministerul Turismului."Tarhon i-a comunicat (lui Vasile Ivan, patronul Glacial Prod SRL n.red.) ca va trebui saincheie mai multe contracte, in valoare de aproximativ 700.000 de lei, cu societati comerciale ai caror reprezentanti il vor contacta ulterior. In argumentarea acestei solicitari, Tarhon i-a cerut "sa puna umarul la programul electoral" ", spun procurorii DNA.Firma Glacial a incheiat contracte fictive de consultanta si servicii de publicitate cu mai multe societati, in valoare totala de 691.029, banii fiind cheltuiti pentru publicitate stradala pe parcursul campaniei lui Traian Basescu, pe tiparirea de afise electorale, publicarea de articole electorale in diferite ziare, publicarea de reclame electorale sau servicii de monitorizare a presei.Pe tot parcursul procesului, Tarhon s-a aparat spunand ca nu a conditionat exercitarea atributiilor de serviciu de transmiterea foloaselor materiale de catre reprezentantii Glacial Prod SRL. Elena Udrea a fost condamnata la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si 6 ani cu executare pentru spalare de bani. Udrea va ramane cu pedeapsa de 6 ani, plus un spor de inca doi ani, adica 8 ani de inchisoare in total. Ioana Basescu a primit o sentinta de 5 ani de inchisoare in acelasi dosar , iar Dan Andronic, al treilea acuzat, a fost achitat. Deciziile nu sunt definitiveIn prezent, Victor Tarhon este vicepresedinte al Consiliului Judetean Tulcea, din partea PMP