Ghimpu: Este dreptul lui Traian Basescu sa spuna ca nu vom modifica frontierele

Traian Basescu si-a exprimat pozitia in calitate de presedinte ales al Romaniei cand a spus ca Bucurestiul nu va semna niciodata un Tratat de frontiera cu Chisinaul si are acest drept, a apreciat Mihai Ghimpu, presedintele interimar al Republicii Moldova, citat de UNIMEDIA.

"Traian Basescu e presedintele Romaniei si dumnealui isi expune pozitia sa ca presedinte ales de catre cetatenii Romaniei. E in drept sa spuna ca aceasta este politica statului roman", a afirmat Mihai Ghimpu.

El a subliniat ca aceasta este o problema foarte delicata si ca nu ar vrea sa impuna un punct de vedere Romaniei sau altor state. "Trebuie sa gasim solutia, sa nu mergem pe insistenta! Multe in lumea asta nu sunt asa cum ar trebui sa fie. Eu cred ca cel mai mult conteaza relatiile pe care o sa le avem", a adaugat presedintele interimar moldovean.

Ghimpul a mai spus ca a discutat cu omologul sau roman despre situatia din Alianta pentru Integrare Europeana, despre reforma constitutionala, despre democratie si despre aderarea fostei republici sovietice la UE.

El a precizat ca Basescu a indemnat Guvernul de la Chisinau sa mentina directia actuala, pentru a continua dezvoltarea democratiei in R. Moldova si pentru a permite aderarea tarii la Uniunea Europeana.

Presedintele interimar al Republicii Moldova a adaugat ca toti ambasadorii si diplomatii acreditati la Chisinau cred ca lucrurile merg intr-o directie corecta, iar AIE trebuie sa mentina cursul asumat.

Romania nu va semna niciodata un trata care sa redefineasca frontiera

Presedintele Traian Basescu a declarat miercuri, la Chisinau, ca Romania nu va semna niciodata un tratat care sa redefineasca frontiera dintre Romania si Republica Moldova, recunoscand insa necesitatea semnarii unui tratat care sa vizeze regimul frontierei existente.

Pe parcursul ultimilor ani, in pofida cererilor repetate ale Chisinaului, autoritatile celor doua tari nu au reusit sa semneze cadrul juridic bilateral, pe marginea celor doua documente esentiale - Tratatul politic de baza si Acordul privind frontierele de stat -iscandu-se nenumarate controverse.

Tratatul politic de baza si Tratatul de frontiera au fost considerate, de-a lungul anilor, foarte importante de guvernarea comunista de la Chisinau, dar semnarea lor a trenat din cauza unor retincente ale partilor care tin de anumite nuante, incepand de la denumirea limbii in care se va spune ca sunt redactate si pana la denumirea propriu-zisa a documentelor. Chisinaul este deosebit de atent, urmarind sa obtina garantii maxime in privinta statalitatii sale.

Fosta guvernare comunista a acuzat in repetate randuri Romania ca, prin faptul ca nu semneaza cadrul juridic, mentine o relatie de "ambiguitate" in ceea ce priveste suveranitatea si independenta R. Moldova. In plus, autoritatile moldovene au acuzat ca Romania blocheaza semnarea documentelor din "interese subterane" obscure.

O sensibilitate a Tratatului privind frontierele de stat a fost ca partea moldoveana a solicitat, in 2007, introducerea in acest acord a unei referiri la Tratatul de la Paris din 1947, document care spune, cu referire la frontiera dintre Romania si Uniunea Sovietica ca granita dintre Romania si URSS este granita care a fost convenita intre Romania si URSS in 1940.

In pofida tutuor dificultatilor, in noiembrie anul trecut, ministrul interimar de externe Catalin Predoiu si omologul sau moldovean Iurie Leanca declarau, dupa o intrevedere bilaterala la Bucuresti, ca au decis sa relanseze lucrarile la nivel de experti privind Tratatul politic de baza, un document ce trebuie semnat "cat mai grabnic cu putinta".

