Iasi: Basescu si Geoana au serbat Unirea la -24 de grade (Video)

"Par copilaresti sau lipsite de substanta aspiratiile politicienilor care ar vrea sa vada afectata unitatea statului roman. Cei care vorbesc despre autonomie teritoriala nu inteleg ca unitatea este in sufletul romanilor", a declarat presedintele Traian Basescu in discursul tinut duminica la Iasi, cu prilejul sarbatoririi a 151 de ani de la Unirea Principatelor.

Seful statului a mai vorbit despre lungul sir de evenimente care au culminat cu Marea Unire si a subliniat similitudinile intre situatia din 1859 si cea de acum.

"Si atunci era nevoie de o Constitutie moderna care sa corespunda aspiratiilor de a avea un stat modern. Si atunci era nevoie de reforma educatiei, reforma agriculturii, de un cod al asistentei sociale(...) Asta ne arata ca natiunile, oricat ar avansa in timp, trebuie sa se afle intr-un proces continuu de modernizare si asezare in acord cu aspiratiile fiecarui roman si ale tuturor romanilor la un loc", a mai spus Traian Basescu in discursul sau.

Presedintele a reamintit ca in curand ne apropiem si de sarbatorirea a 150 de ani de la infiintarea Universitatii Alexandru Ioan Cuza, "o confirmare a faptului ca natiunile evolueaza prin educatie, prin stiinta si ca avem nevoie nu numai de unitate ci si de scoala care sa faureasca drumul viitor al Romaniei".

In incheiere, seful statului a facut referire si la celebrele cuvinte adresate de Mihail Kogalniceanu lui Alexandru Ioan Cuza "Maria Ta, fa ca legea sa inlocuiasca arbitrariul, fa ca legea sa fie tare!". "Avem nevoie si astazi de acest lucru", a subliniat Traian Basescu.

Geoana: Ne intoarcem la carcoteala si coruptie, sau la unitate?

Prezent la manifestare, presedintele Senatului, Mircea Geoana, a vorbit despre "datoria morala, politica si istorica pe care Bucurestiul o are fata de Moldova, de a trata Moldova pe picior de egalitate ca resurse si dezvoltare" dar si despre criza economica cu care se ne confruntam si care ar trebui sa indemne la unitate si solidaritate.

"S-a incheiat un lung ciclu electoral in Romania, de 3 ani de zile stam practic din 6 in 6 luni cu ochii mai mult pe sondaje, decat pe problemele reale ale romanilor (....) De acum, nu vom avea alegeri ani de zile, si vom vedea daca in momentul cand vom termina aceste discursuri pe care le dam in fiecare an, mai bune sau mai rele, in clipa in care ne dam jos de pe scena, ne intoarcem, la carcoteala, la coruptie, sau la unitate, unitate unitate!", a declarat liderul PSD.

Geoana a subliniat si ca mesajul sau este unul de unitate. "Haideti sa punem acest sentiment de unire in practica, e treaba grea de facut haideti sa facem macar acum unitate in actiune si nu in vorbe", a conchis acesta.

Evenimentul a inceput la ora 10:00 cu un impresionant concert de muzica populara, prin care organizatorii s-au straduit sa incalzeasca atmosfera.

Politicienii nu s-au speriat de gerul care inghetase termometrele de -24 de grade Celsius, fiind prezenti cu mic cu mare pe scena special amenajata de Primaria Iasi. Au putut fi remarcati presedintele Senatului, Mircea Geoana, vicepresedintele PD-L Gheorghe Flutur, primarul Iasiului, Gheorghe Nichita, presedintele Consiliului Judetean, Constantin Simirad, alti parlamentari din Moldova, precum si lideri locali.

Invitat de onoare, primarul Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a tinut un discurs in aplauzele putinilor ieseni care au indraznit sa participe pe un asemenea frig la ceremonii.

Manifestarea s-a incheiat cu obisnuita Hora a Unirii. Chiar daca s-a prins in ea, ca de obicei, presedintele Traian Basescu nu a reusit sa faca mai mult de cativa pasi, din cauza oamenilor care au venit catre el in numar mare, pentru a-l felicita sau pentru a-si spune pasurile. Presedintele s-a vazut nevoit sa isi ia la revedere de la iesenii prezenti, care au incins totusi o hora dupa plecarea lui.

