Legea insolventei, promulgata de Basescu

Presedintele Traian Basescu a promulgat, marti, Legea insolventei.

Potrivit presidency.ro, seful statului a semnat "decretul pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa".

Curtea Constitutionala a decis, in 21 mai, ca Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa este constitutionala, respingand sesizarea PNL, care a contestat mai multe articole din actul normativ adoptat de Camera Deputatilor in 15 aprilie.

CCR motiveaza decizia privind Legea insolventei. Actul merge la promulgare

In sesizarea facuta de liberali, care a vizat 15 articole, se arata ca legea incalca liberul acces la justitie si proprietatea, introduce o discriminare si poate afecta industria.

Dupa decizia CCR, premierul Victor Ponta i-a cerut presedintelui acestei institutii, Augustin Zegrean, sa ii trimita presedintelui Basescu decizia privind Legea insolventei, declarata constitutionala, pentru ca actul sa poata fi promulgat.

Seful Guvernului arata ca daca aceasta procedura nu este declansata mai repede, atunci statul risca sa nu incaseze unele venituri.

CCR a redactat motivarea deciziei si a trimis-o presedintelui pe 20 iunie, cand expira termenul legal de 30 de zile de la data pronuntarii.

Legea insolventei si reducerea CAS

Premierul Victor Ponta a mentionat, intr-o postare pe Facebook, ca este nevoie ca aceasta lege sa fie promulgata cat mai repede, pentru ca statul sa poata recupera datoriile firmelor care se afla in insolventa, care ar acoperi "gaura" facuta de reducerea CAS cu 5% la angajator.

"Daca vor fi recuperate cele aproape 40 de miliarde de lei datorate de contribuabilii aflati in insolventa catre ANAF, reducerea CAS cu 5% la angajator poate fi mentinuta pentru o perioada de aproximativ 8 ani, la un cost bugetar de 4,8 miliarde de lei pe an al acestei masuri", a anuntat Victor Ponta.

"Exista posibilitatea sustinerii CAS pentru mai multi ani daca se recupereaza arieratele datorate catre bugetul asigurarilor sociale. In prezent, exista 54,2 mii de contribuabili aflati in insolventa si cu arierate catre bugetul de stat in valoare de 41,91 miliarde lei", a continuat premierul Romaniei.

