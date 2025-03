Marea frica a lui Traian Basescu (Opinii)

Este imposibil sa privesti in jurul USL si sa il condamni pe presedinte ca ar mai incerca cine stie ce strategii secrete pentru a pune umarul la formarea unei alte majoritati care sa poata da un Guvern si o stabilitate oarecare.

Cu atat mai mult cu cat USL a demonstrat inca o data ca, indiferent de cat de multe procente ai in Parlament, poti foarte usor sa cazi din varful puterii si sa te trezesti in mijlocul unei crize, la fel de usor si rapid ca in situatia in care Guvernul e sustinut de o fragila majoritate.

Il poti suspecta, dimpotriva, ca incearca din rasputeri sa se lipeasca de USL si sa isi faca un titlu de glorie, eventual, din taxarea defectelor si greselilor executate de Uniunea Social Liberala, fie in Guvern, fie in Parlament.

Pe scurt, din cauza ca in jurul domniei sale nu a mai ramas nimic in picioare, in premiera, Traian Basescu ar putea fi creditat cu buna credinta si vointa in actiunile si declaratiile pe care si le asuma in ultimele luni.

Pentru ca nu doar PDL este mort si ingropat, ci si orice alta speranta la vreo Miscare Populara care sa intoarca din drum ceea ce e deja expirat, compromis sau disparut.

Iar pana la alegerile prezidentiale cand Traian Basescu ar mai putea influenta, in cazul celui mai optimist scenariu, rezultatul scrutinului, nu-i mai ramane decat sa imbrace haina presedintelui responsabil, al liderului politic intelept care isi joaca marea carte a rolului istoric, de corector si factor de echilibru si stabilitate intr-o perioada extrem de complicata si intr-o zona si mai zbuciumata decat aparentele convulsii ale politicii noastre interne.

Desigur, ultimii nostalgici ai perioadei de glorie a lui Traian Basescu (un presedinte care devenise seful unui regim si isi dicta vointa Guvernului Boc) inca mai spera in vreo minune care sa faca tandari USL si sa-i aduca din nou la putere pe toti fostii oameni ai presedintelui.

Mai abil decat propriii strategi, Basescu a inteles ca se afla in punctul care nu-i mai permite nicio extravaganta. A inteles cel mai bine ideea chiar in ziua de 9 decembrie.

Urarea facuta de Traian Basescu actualilor ministri, la cea de-a doua investire a Guvernului Ponta la Cotroceni - "sunteti condamnati sa aveti succes!" - s-a intors ca un bumerang si impotriva sa. Din cauza fragilitatii economice si sociale interne, dar mai cu seama din cauza crizelor din jurul Romaniei: de la greci pana la turci si de la moldoveni pana la bulgari, noi inca reprezentam o oaza de stabilitate in ochii lumii.

In acest context, presedintelui nu-i mai ramane decat sa initieze referendumuri de contrabalansare a demersului USL de a revizui Constitutia sau sa atraga atentia asupra unor ministri si actiuni ale Guvernului si Parlamentului. Avand grija, in acelasi timp, sa-si sfatuiasca si "coabitantul" sa fie atent la "sensibilitatile liberale" care ar putea provoca "un moment de instabilitate politica ce ne va costa infinit mai mult".

Cam atat si nimic mai mult a ajuns in prezent Traian Basescu. Propaganda are insa interesul, de ambele parti, sa il vada infinit mai mare si mai puternic inca. Dintr-o parte pentru a-si putea justifica atacurile, din cealalta pentru a nu-si pierde iluziile intr-o viitoare revenire a timpurilor definitiv pierdute.

Intre aceste doua lumi paralele se afla fostul rege, in prezent singur si gol.

