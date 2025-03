Merkel ne vrea in Schengen, Basescu ii cere investitori

Presedintele Traian Basescu si cancelarul de la Berlin Angela Merkel au vorbit, joi, intr-o conferinta de presa de dupa intalnirea prilejuita de vizita sefului statului roman in Germania, despre relatiile bilaterale, pe care le considera foarte bune, planul Romaniei de aderare la zona euro in 2015, investitii si aderarea la Spatiul Schengen.

Traian Basescu a spus si ca a discutat cu seful Executivului german despre o Europa unita, aluzie la proiectul "Statelor Unite ale Europei", considerand ca doar asa "Europa va fi la pupitrul de comanda al globalizarii".

El a marturisit si ca Romania vrea investitori germani pentru privatizarile din Romania, mai ales cele ale termocentralelor de la Turceni, Rovinari si Craiova, dar si pentru cele din domeniul transportului feroviar.

Relatii bune si Schengen

Angela Merkel a spus ca e bucuroasa ca minoritatea germana e tratata bine in Romania, a vorbit despre progresele Romaniei in domeniul justitiei si a marturisit ca sustine aderarea Romaniei la Schengen.

"Relatiile economice se dezvolta favorabil - putem realiza si mai mult, am vorbit de eforturile uriase ale celor doua tari, de asemenea, despre progresele viitoare ale Romaniei in problema justitiei - se poate vedea ce realizari importante sunt in fata Romaniei.

In ce priveste Schengen, Germania si Franta au propus un plan, nu toate statele Uniunii sunt de acord, insa acest spatiu trebuie sa devina un spatiu comun de drept. Am vorbit de relatiile internationale, de situatia in Europa, despre statutul de membru al Romaniei in uniunea monetare euro. Avem o singura piata unica, un singur acord-cadru si vrem sa ramanem, in continuare, impreuna. Romania si-a exprimat intentia de a deveni membra a uniunii monetare in 2015", a afirmat Merkel.

In final, ea i-a multumit presedintelui Basescu pentru realizarile in cadrul politic.

Basescu, despre comert si investitii

"Va multumesc pentru primirea caldureoasa, prietenoasa(...) Am discutat problemele bilaterale - Germania e cel mai mare partener comercial - cifra s-a ridicat, pana acum, la 154 de miliarde de euro. In acelasi timp, Germania e al treilea cel mai mare investitor din Romania, cu 14.000 de firme - au investit 4,4 miliarde de euro in 2010 (...) Am o precizare pentru noi - minoritatea germana e considerata o punte de legatura solida intre Romania si Germania. Avem tot ce ne trebuie - romani traiesc in Germania, germani in Romania, un comert dezvoltat si vointa de consolidare a relatiei bilaterale" a spus seful statului roman.

"Am informat-o pe doamna cancelar despre masurile pe care l-am luat si ma bucura aprecierea privind modul cum Romania si-a echilibrat deficitele.

Ii rog pe jurnalisti sa nu zambeasca - ne mentinem obiectivul de a intra in zona euro in 2015", a afirmat Basescu.

Seful statului roman a marturisit ca i-a vorbit Angelei Merkel despre o adancire a integrarii in UE, astfel incat sa poata face fata globalizarii.

"I-am prezentat viziunea despre Europa - nu credem intr-o Europa fragmentata - poate Germania, dar, in afara de ea, niciun stat din UE nu va reusi sa culeaga decat efectele globalizarii. Romania sustine un proces de integrare accelerata ca solutie de a ne afla la pupitrul de comanda al procesului de globalizare", a sustinut Basescu.

Vrem investitori germani

Intrebat despre posibile investitii germane in Romania, Basescu a spus: "Marturisesc ca subiectul il lasasem pentru intalnirea de la Deutsch Bank cu comunitatea de afaceri - nu e secret, Romania a decis sa intre intr-un program de privatizare cu termocentralele de la Turceni, Rovinari si termocentrala de la Craiova. Dorim sa privatizam compania de transport marfa a cailor ferate romane si multe altele. E de interes major o implicare a investitorilor germani, avand in vedere experienta si tehnologiile germane in utilizarea carbunelui in industria energetica - e de interes major, ramane de vazut daca reusim sa fim si convingatori".

La randul sau, Merkel a marturisit ca sustine investitiile firmelor germane in infrastructura si in energie.

"In Germania, politica nu mai este de a lasa la dispozitia firmelor doar hotararea de a gasi investitori, incercam sa ducem la capat aceste intentii de investitie si ne bucur cand putem sustine interesele in infrastructura ale firmelor nemtesti. De asemenea, mi se pare ca exista un interes si in domeniul energiei, mai ales al energiei regenerabile", a conchis cancelarul.

