Nu s-a renuntat la accizarea rachiului si a tuicii pentru consumul propriu

Plenul Senatului a decis luni respingerea cererii de reexaminare prin care presedintele Traian Basescu a cerut eliminarea exceptarii de la plata accizelor a productiei de tuica si rachiuri de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in limita a 250 litri.

Secretarul de stat in Ministerul Finantelor, Gratiela Iordache, a precizat ca mentinerea accizarii "ar incuraja procesul de evaziune fiscala", arata NewsIn.

La randul sau, senatorul PSD, Petre Daea, presedinte al Comisiei de agricultura, a afirmat ca, din semnalele pe care le are, pe masa de lucru a Comisiei Europene s-ar afla reglementari in domeniu. El a explicat ca, pana la epuizarea traseului legislativ al Legii, care trebuie sa ajunga la Camera Deputatilor, poate CE va veni cu o solutie.

Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a precizat ca, in unele tari ale UE, fierberea tuicii pentru consum propriu fara plata accizelor este permisa, ca de exemplu in Germania si Austria.

"Nu stiu Romania, atunci cand discuta cu UE, trebuie sa ia pozitia de drepti si sa spuna "Da" intotdeanuna. Atunci cand cererile noastre sunt rationale, cand scopul este interesul cetateanului si nu are nicio conotatie infractionala sau contraventionala, de ce trebuie sa aducem niste masuri exagerate? (...)

Ads

Cred ca este o masura contraproductiva din punct de vedere al evaziunii fiscale (...) Cred ca dam un exemplu negativ in dialogul pe care-l avem cu UE daca palinca ungureasca a reusit sa fie recunoscuta in UE si taranul ungur din Ungaria poate sa-si tina cantitatea pe care a fiert-o, austriacul si germanul la fel. De ce taranul din Romania nu poate avea acelasi tratament?", a argumentat Frunda.

La randul sau, senatorul PNL Varujan Vosganian a atras atentia ca, prin masura ceruta de presedintie, si agreata de Guvern, vor fi scosi de pe piata producatorii de alcool din fructe.

Presedintele Traian Basescu a retrimis Parlamentului, in octombrie 2008, textul Legii de modificare a Codului Fiscal prin care s-a decis exceptarea de la plata accizelor a productiei de tuica si rachiuri de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in limita a maximum 250 litri pe an.

Basescu a considerat ca Legea care modifica un articol al Codului Fiscal, in sensul exceptarii de la plata accizelor a productiei de tuica si rachiuri de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, in limita a maximum 250 litri pe an pentru fiecare gospodarie individuala, incalca o directiva a Uniunii Europene.

Ads