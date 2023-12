O veste proasta pentru Basescu - nu mai poate fi demis

In sfarsit s-a implinit si ultima isprava a Partidului Democrat Liberal intru securizarea si asigurarea scaunului lui Traian Basescu. Dupa ce Parlamentul a modificat statutul CCR, astfel incat judecatorii Curtii sa se poata pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor alesilor, a venit acum randul Camerei Deputatilor sa-l lege pe Traian Basescu de Cotroceni cu inca un rand de lanturi.

Camera a aprobat asadar cererea de reexaminare a lui Traian Basescu privind referendumul si a hotarat ca demiterea presedintelui Romaniei sa fie aprobata doar daca a fost intrunita majoritatea voturilor cetatenilor inscrisi pe listele electorale, exact opusul legii de pana acum. Pana acum, demiterea presedintelui era aprobata daca aduna jumatate plus unu dintre voturile valabil exprimate la urne. Modificarea a fost adoptata cu 165 de voturi pentru.

In traducere libera, asta inseamna ca si in situatia inimaginabila in care procesul de suspendare are succes in Parlament si trece si de ochiul vigilent al Curtii Constitutionale, pentru a-l demite pe Traian Basescu, trebuie sa voteze "pentru" cel putin 9.146.639 de persoane. In conditiile in care pe listele de alegatori ar fi inscrisi 18.293.277 de romani, cum s-a intamplat la prezidentialele din 2009.

O misiune mai mult decat imposibila! Nu se va intampla niciodata, asa cum nici viitoarea majoritate USL si ce-o mai fi, daca va exista, nu va reusi si nu va avea timpul necesar astfel incat sa schimbe toate legile care il protejeaza in acest moment pe presedinte. Sunt prea multe, procedurile de modificare sunt prea complicate, timpul este prea scurt, presedintele care va trebui sa le promulge se va numi tot Traian Basescu si, pe scurt, nu exista nicio sansa de a-l mai trimite la popor pe omul care s-a jucat cel mai mult pana acum cu lacrimile in fata alegatorilor.

E cea mai proasta veste pe care Traian Basescu ar fi putut sa o primeasca. Si la departare de casa, ar putea sa creada ca e o conspiratie a greilor din PDL, impotriva destinului sau istoric amputat astfel de un final grandios. Pentru ca, altfel, ce-i mai ramane de facut presedintelui, mai ales daca USL va castiga alegerile? Nu-l va numi pe Ponta, pentru ca stie ca nimeni nu il mai poate demite? Posibil.

Insa jocul cu nervii poporului nu va face decat sa arunce in aer rabdarea romanilor. Ar fi un drum fara iesire, o fundatura care il va arunca pe Basescu, daca il va urma, definitiv la lada de non-valori ale istoriei. Ar calca prea mult pe urmele conducatorilor care si-au sfidat popoarele. Nu cred ca Traian Basescu isi mai doreste altceva decat sa ramana in istorie mentionat ca un mare conducator, un reformator neinduplecat.

Drama incepe cand totul se credea a fi deja castigat. Nu o data Traian Basescu a spus ca e gata sa renunte la doi ani din mandat, daca USL e de acord sa voteze modificarile la Constitutie. Apropriindu-se de finalul celui de-al doilea mandat si constientizand ca printre singurele sale realizari raman, concret si extrem de palpabil, doar taierile si reducerile veniturilor bugetarilor, Traian Basescu si-ar fi dat, poate, ani de mandat pentru o noua Constitutie. Pana la urma, decat o coabitare mortala si otravita cu un USL majoritar, mai bine sa paseasca corabia direct in galeria marilor conducatori.

Fara frica de a mai fi suspendat, fara teama ca reluarea razboiului din 2007 - 2008 dintre presedinte si premier l-ar putea costa functia, Traian Basescu se afla in fata unei noi provocari - pentru prima oara va fi pus sa aleaga intre istorie si putere. Nu exista alta cale, nu va avea alte optiuni, indiferent ce se va alege la urne in toamna.

Istoria nu-i va da presedintelui decat o singura posibilitate: a ramane pana la capat cu riscul de a isi compromite total cele doua mandate. Sau a iesi din joc cat de cat onorabil, recunoscandu-se invins de toti si toate fara sa o spuna, dar oferind prin retragere un puternic impuls Romaniei - o noua Constitutie si o lectie politica. Apoi se poate apuca de Academie.

Cealalta varianta este cea mai proasta dintre toate posibile, pentru fiecare dintre noi. Ramanem in aceeasi formula si nu continuam decat sa ne adancim in aceeasi lupta oarba pentru putere.

