Opinii Adevarurile lui Traian Basescu

Desi ocupa un spatiu exagerat in media, n-am vazut analize care sa se aplece nu asupra persoanei, asupra presedintelui Taian Basescu, ci pur si simplu asupra afirmatiilor sale. Daca sunt adevarate sau nu. Daca sunt corecte sau nu.

In definitiv, nu conteaza asa de mult persoana care emite aceste judecati. Peste 4 ani dispare din peisajul politic. Dar Romania ramane.

Cred ca se supraliciteaza puterea si atributiile dlui Traian Basescu.

Este de presupus ca au existat discutii asupra modului de rezolvare a dezechilibrelor structurale, a deficitelor care greveaza grav economia tarii. Presedintele si guvernatorul BNR au avut o pozitie, Guvernul condus de dl Boc a adoptat alta solutie. In ciuda presiunilor Presedintelui, a prevalat amenintarea UNPR ca pleaca de la guvernare.

In ce priveste legea ANI, Presedintele a retrimis-o Parlamentului, acesta, inclusiv cu voturile parlamentarilor PD-L, a decis altfel decat le-a cerut Presedintele, asa incat acestuia nu-i mai ramane acum decat s-o promulge.

In recenta declaratie de la TVR a explicat ca nu poate schimba ministri si nici pe primul ministru. A dat totusi un termen, 1 septembrie, pana la care Guvernul sa faca restructurarile si reducerile de cheltuieli cerute de situatia bugetara.

Si daca nu? Ce poate face Presedintele?

Se poate foarte bine sa asistam la reeditarea scenariului Tariceanu. Care tot asa, a coabitat cu presedintele 7-8 luni. Dupa care s-a produs ruptura stiuta.

Ce poate determina PD-L sa asculte in continuare de Presedintele Basescu?

Doar presupunerea ca il va ajuta in viitoarele alegeri. Cam stravezie, mai ales ca in contextul economic actual orice guvern s-ar afla in functie ar pierde puncte, indiferent ce-ar face.

Teama ca presedintele ar initia si inspira, prin interpusi, un nou partid, condus, eventual, de Monica Macovei, pare mai realista. Care sa rupa parti importante, "nepatate", din garnitura secunda a PD-L. Si la care sa se alature o parte a societatii civile, care a sustinut-o pe Macovei in demersurile acesteia pentru o politica eliberata de coruptie.

Un partid care sa preia de la PD-L stindardul si sloganul luptei anticoruptie, pe motiv ca au fost tradate si calcate in picioare, va avea mari sanse de reusita in 2012. Si momentul cand ar trebui infiintat se apropie cu repeziciune. Nu mai tarziu de toamna aceasta.

Dl Basescu are mereu in maneca carti surprinzatoare. Ar putea avea si altele, pe care nu le banuieste nimeni. Un fost capitan de nava nu este educat sa spuna: nu stiu ce sa mai fac!

Dar sa ne intoarcem la spusele dlui Basescu in interviul de la TVR de ieri.

Faptul, necontrazis de cineva, ca in primul trimestru, din 2010, cheltuielile sociale au crescut la 46% din buget si care impreuna cu cele 30% alocate salariilor bugetare, ingroapa Romania in subdezvoltare si riscuri majore ale evolutiei sale viitoare. Fata de anul trecut in care aceste cheltuieli se ridicau doar la 64%. Poate spune cineva ca aprecierea este exagerata?

Iar atacul la guvern si premierul Boc a fost mai mult decat evident. In incercarea de a-i da sah si a-l determina sa faca ce trebuie. Chiar daca l-a menajat, deocamdata, pe premierul Boc.

Alta afirmatie, impozitarea tuturor veniturilor. Poate cineva sa spuna ca este incorecta? Este mai logic sa dam venitul minim garantat celui care nu munceste, incurajand astfel nemunca ?

Ajutoarele sociale, date aiurea, cui merita si cui nu, este o afirmatie ce nu poate fi contestata. Adica este drept si moral ca pensii de invaliditate pentru "orbi" sa fie date unor persoane cu permis de conducere?

Faptul ca 32 de miliarde ne asteapta la Uniunea Europeana si noi nu suntem in stare sa facem programe si sa le cofinantam, nu este un adevar spus fara menajemente?

In comparatie cu presedintele Iliescu, cel care a vorbit o singura data, cu teama, despre capitalismul de cumetrie, presedintele Basescu spune clar ca toate partidele au cumparat voturi cu bani din buget.

Daca aici intra si voturi pentru propria campanie electorala si a drei EBA, este o intrebare buna, la care e greu de dat un raspuns transant. Cine are date concrete sa ridice primul piatra.

Marja de manevra

Se aud acuze din toate partile ca tot presedintele este responsabil de includerea in guvern a "patatilor" BVB (Berceanu, Videanu, Blaga), ca solutiile "imorale" au fost mosite tot de dansul, ca Elena Udrea nu are ce cauta la un asa nivel. Perfect de acord.

Dar sa tinem cont si de marja sa de manevra. Ca nu este un dictator de care sa asculte toti. Ne place sa-i punem in spate aura de dictator, dar s-a vazut la formarea ultimelor guverne ca PD-L si-a impus punctul de vedere, in spatele usilor inchise.

De ce a acceptat? Pentru ca alternativa ar fi fost si mai rea: un guvern PSD-PDL, cu Ponta sau Antonescu premier. Cu reeditarea guvernarii Tariceanu. Care a dat la toti pana n-a mai avut ce.

Ce vreau sa spun.

Ca e greu sa judeci fara sa te afli in rolul persoanei judecate. Fara sa ai toate datele, sa stii toate dedesubturile. Ce resorturi anima actorii dramei numita "Soarta Romaniei". Ce poate face si ce nu poate face. Practic, nu i-au ramas prea multe de facut. Si primul si cel mai important lucru este sa nu taca. Sa spuna adevarul in orice situatie. Ceea ce si face.

Suntem tributari sindromului "tatucului". Asteptam totul de la un om providential. Pentru ca nu suntem in stare sa ne construim institutii providentiale.

Unii se plang ca el, dictatorul, conduce si decide totul. Cand ne merge prost, ne plangem invers, ca de ce nu ia masurile dictatoriale necesare. Trebuie sa ne hotaram.

Tot timpul dam vina pe altii. Doar ca in cazul oamenilor valizi, soarta lor si a familiilor depinde in cea mai mare masura de munca lor, in tara sau in strainatate. Cum fac atatia.

Acuzele pe care la aruncam in stanga si in dreapta ascund propria neputinta si propria incapacitate de a ne lua soarta in propriile maini.

