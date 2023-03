Opinii: Pana unde a ajuns umilirea romanilor

Dupa ultimele ispravi ale celor care ne reprezinta si ne guverneaza, te intrebi si vrei sa stii, fara prea multa speranta, pana cand? Unde se vor opri cu retorica si dialectica aruncatului vinei asupra poporului? Ce anume ii determina intotdeauna pe cei de la varful unui stat sa biciueasca vulgul, atunci cand treburile nu merg bine?

Daca cei care impart painea si invart cutitul ajung sa creada ca tot amaratul condus este principalul vinovat de esecul politicii si deciziilor lor, atunci e clar ca ne-am gresit tara si ne-am nascut unde nu trebuie. In general, poporul roman a avut o soarta nefericita de-a lungul istoriei, in ciuda invataturilor propagandei oficiale a statului din mai toate regimurile.

Mediocru, cotropit si asediat de vecini, intotdeauna mai puternici si mai prosperi, romanii gasesc cu greu in istoria lor un punct de reper fata de care sa se simta mandri, puternici, de care sa isi aduca aminte cu placere. Poate Marea Unire din 1918 sa faca exceptie. In rest, toate marile realizari sunt, la rigoare, doar o reusita posibila gratie contextului international.

Ne pricepem in schimb sa ne acoperim de rusine si umilinta momentele unice. Asa am facut cu Revolutia din '89, cu mostenirea si amintirea lui Ceausescu si multe altele.

In privinta presedintilor, parca am suferi de un adevarat blestem. Ori prea duri, ori prea ingusti la minte, lipsiti de viziune istorica, fara simtul onoarei si al implinirii unui mare destin, meschini si ipocriti fata de propriul popor, mai toti s-au dovedit intr-un final niste dezamagiri contondente. Din nou, cu exceptia regelui Carol I, aproape toti conducatorii acestui neam mai degraba s-au acoperit de rusine decat sa faca cinste poporului.

Ads

Pentru ca si asteptarile romanilor au fost educate de catre aceiasi lideri sa tinda intotdeauna catre o mediocritate haotica, suma lor a exprimat mai mereu cate un esec. Ne-a ingropat Ceausescu, ne-a cimentat Iliescu, ne-a ametit Constantinescu, apoi din nou Iliescu, pentru ca lovitura de gratie sa o dea Traian Basescu - un expert in victimizari, umiliri si anihilarea ultimelor sperante si idealuri ale romanilor, nascute in decembrie '89 din cenusa comunismului.

Cu cat criza economica tinde sa macine si ultima bruma de incredere in stat si in reprezentantii sai, cu atat romanii primesc lovitura dupa lovitura. A inceput Sarkozy, care l-a trimis la plimbare pe Traian Basescu in vazul presei internationale. O imagine nu tocmai magulitoare pentru orgoliul oricarui popor din lume. Apoi a venit directorul FMI, care i-a avertizat pe romani ca tara lor s-ar putea sa intre in incapacitate de plata. Un alt croseu in plin abdomen.

Ads

Si ca si cum nu ar fi fost suficiente, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, insista parca si el sa se compromita si sa isi piarda aura de tehnocrat serios, devenind in criza mai vorbaret decat papagalul lui Flaubert.

Guvernatorul BNR a zambit condescendent si a aruncat in spatele poporului vina de a fi indatorat tara, evident mai mult decat ar fi trebuit. Pentru ca si-au luat frigidere. Si masini pe credit. Ca si cum, bancile ar fi trebuit sa dispara din Romania, iar noi sa ne ducem cu sacosele de bani la cumparaturi.

In caz ca nu am fi incasat destule, a mai venit si presedintele sa ne administreze o lovitura. Nu traim bine, pentru ca muncim prost. Mintiti de doua ori in acelasi timp, furati si pacaliti - presedintele ne plange de mila, in timp ce ai lui ne executa toate cele pentru care Basescu ne compatimeste. Ca sa puna capac suferintelor, presedintele ne avertizeaza ca am putea sa ne si distrugem, pentru ca mergem chiar acum pe drumul care "trebuie" in sensul asta.

Oare cine va avea prima tresarire de orgoliu si va refuza sa mai fie prostit si mintit? Cine se va ridica din mediocritate, va visa si se va lupta pentru a se transforma din umilit in mandru, din invins in invingator si pentru a schimba acest spatiu dintr-o rusine intr-un loc care sa atraga admiratia si respectul lumii?