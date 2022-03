Parchetul General: Infractiunile din dosarul alegerilor din 2009 se prescriu in 10, respectiv 8 ani

Infractiunile de abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, pentru care s-a inceput urmarirea penala in rem in dosarul privind alegerile din decembrie 2009, se prescriu in termen de 10, respectiv 8 ani, anunta Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

"Prin comunicatul din data de 24 aprilie 2017, am adus la cunostinta opiniei publice faptul ca procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au inceput urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 5 din Codul penal (art. 248 rap. la art. 248 indice 1 din vechiul Cod penal), si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, prev. de art. 391 alin. 3 si 4 din Codul penal cu aplic. art. 5 Cod penal (fost art. 62 alin. 3 si 4 din legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, modificata si republicata) in dosarul mentionat anterior.

Mentionam ca faptele pentru care s-a inceput urmarirea penala se prescriu potrivit legii vechi - art. 122 lit. b si c din vechiul Cod penal - in termen de 10 ani, respectiv 8 ani in conformitate cu legea noua - art. 154 alin. 1 lit. c din noul Codul penal", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).

Parchetul General precizeaza ca, in conformitate cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 265/2014, " (...) dispozitiile art. 5 din noul Cod penal (aplicarea legii penale mai favorabile) sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive, in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile".

Ads

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca decizia politica de a infiinta Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 ramane in vigoare, retrimiterea la Comisiile juridice a Raportului avand ca scop reformularea obiectivelor, dupa ce Parchetul General le-ar fi "copiat prin copy paste".

Citeste si Dragnea vrea sa conduca ancheta prezidentialelor din 2009: E dorinta mea de cand eram mic. Cine n-are ce sa ascunda n-are de ce sa nu vina in Parlament

Ads

Senatorul PMP Traian Basescu a solicitat, anterior, Camerelor reunite sa voteze miercuri derularea acestei anchete si constituirea Comisiei de ancheta, el aratad ca principalul motiv consta in faptul ca PSD trebuie sa se faca de ras pana la capat.

"Poate aceasta comisie va aduce aminte PSD ca in 2009 in sectiile de votare eu aveam un singur reprezentant, iar marea alianta politica care il sustinea pe Geoana avea PSD, PNL, UDMR, PC. Poate vreti sa explicati cum a reusit sa fure unul singur cand patru hoti erau cu mainile in buletinele de vot", a spus Basescu.

"Cititi si cartea lui Miron Mitrea in care explica cum furati voi, PSD, la sectiile de votare. Si il propun pe Dragnea presedinte al unei comisii care sa evalueze fraude la alegeri", a adaugat Basescu.

La randul sau, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a precizat ca PNL va accepta retrimiterea la Comisie si va vota in acest sens.

Propunerea de retrimitere la Comisiile juridice a fost avansata de liderului grupului PSD din Camera Deputatilor, Marcel Ciolacu, care a invocat faptul ca obiectivele Comisiei de ancheta, stabilite in regulamentul acesteia, trebuie clarificate ca urmare a faptului ca PICCJ a deschis o ancheta cu un obiectiv similar.

PSD si ALDE au cerut ancheta parlamentara pentru clarificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, dar si de rezultatul scrutinului prezidential, dupa dezvaluirile facute de Dan Andronic cu privire la noaptea alegerilor si persoane aflate in anturajul lui Traian Basescu.

Ads