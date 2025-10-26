PSD: Basescu si-a propus sa distruga sistemul de sanatate

Marti, 21 Decembrie 2010, ora 11:27
PSD: Basescu si-a propus sa distruga sistemul de sanatate
PSD sustine ca presedintele Traian Basescu si-a propus sa destructureze sistemul de sanatate din Romania, sub pretextul ca il reformeaza, de aceea propune masuri "fantasmagorice" centrate in jurul pacientului "printr-un nou Pact pentru Sanatate".

"Dupa ce, o lunga perioada de timp, Traian Basescu a stat cu ochii pe Educatie si pana nu i-a facut "tampiti" pe beneficiarii acestui sistem, pana cand nu a discreditat profesorii si pana cand nu a distrus invatamantul nu s-a lasat, acum a pus ochii pe sanatate.

Traian Basescu propune ca latul sa se stranga in jurul pacientului prin coplata si prin impozitarea pensiilor, prin taierea salariilor medicilor si prin cel mai scazut buget din istoria ultimilor 20 de ani pentru sanatate", se arata intr-un comunicat PSD remis marti Ziare.com.

Social-democratii mai sustin ca Traian Basescu "se implica intr-un domeniu pe care il dispretuieste, pe care il subestimeaza si propune un pact ca pe o "poveste fara sfarsit" pentru ca, astfel, sa confiste si sa arunce in "pubela statului reformat" inca o tema de real interes national".

"Putem trage concluzia ca Traian Basescu are un singur plan - acela de a destructura statul de drept. A epuizat sistemul de justitie, sistemul de educatie, iar actiunile de distrugere ale sistemul de sanatate sunt in plina desfasurare si, se pare ca pe lista sa, urmeaza Ministerul Administratiei si Internelor.

Cu siguranta, Traian Basescu nu a aflat ca sanatatea publica a devenit in mod oficial un domeniu care intra in competenta Uniunii Europene; in conditiile respectarii principiului subsidiaritatii, odata cu adoptarea Tratatului de la Maastricht, s-a stipulat ca toate politicile in domenii cheie ale activitatii comunitare trebuie sa tina cont de cerintele de protectie a sanatatii umane", se mai arata in comunicat.

PSD arata ca resursele alocate domeniului sanatatii si sistemelor de sanatate in statele din nucleul central al comunitatii europene se ridica la 8,5% din PIB, reprezentand, in medie, 1.600 euro pe cap de locuitor fata, de 190 euro pentru Romania.

"Romania nu dispune, in acest moment, din cauza Guvernului Basescu-Boc, de o viziune strategica pe termen mediu si lung in domeniul sanatatii publice, pentru atingerea parametrilor medii de performanta din celelalte state membre ale Uniunii Europene si pentru integrarea organica a acestor preocupari in strategiile nationale si programele operationale, sectoriale sau tematice", mai sustin social democratii.

Presedintele Traian Basescu a asigurat luni sindicatele din Sanatate, in cadrul unei intalniri la Cotroceni, ca sprijina incheierea unui Pact National pe Sanatate, dar acesta trebuie facut pe modelul celui incheiat pentru Educatie.

