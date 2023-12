Radu Duda: Basescu nu face ceva gresit. Face politica

Marea greseala a presedintelui Traian Basescu este ca face politica, desi, potrivit Constitutiei, seful unui stat este garantul independentei nationale, unitatii si integritatii teritoriale, considera candidatul la presedintia Romaniei, principele Radu Duda.

"Vreau sa regandesc Institutia Prezidentiala. Nu vreau sa modific sistemul, vreau doar sa schimb perceptia asupra varfului sistemului, vreau sa modific Institutia Prezidentiala, care trebuie sa devina echidistanta si depolitizata.

Nu cred ca actualul presedinte Basescu face ceva gresit, numai ca face altceva si anume face politica. Constitutia Romaniei spune clar ca presedintele Romaniei este reprezentantul tuturor romanilor si garantul libertatilor. Numai aceste elemente iti dau suficient de lucru timp de cinci ani fara a mai avea timp sa te implici si in politica", a declarat principele Radu al Romaniei, luni, la Realitatea Tv.

Totodata, Duda sustine ca nu se simte descurajat de umorul presedintelui Basescu si, ca sa-si intareasca afirmatiile, a spus si o pilda: "Mai multi tineri au venit la un batran ca sa-i ceara fata. Unul dintre ei iesea in evidenta. Batranul l-a chemat la el si i-a spus 'Esti amuzant, esti simpatic, dar nu-ti dau tie fata'".

"Oamenilor, mai ales celor din Romania, le place divertismentul, dar daca le place divertismentul nu inseamna ca il si cumpara. Este o diferenta intre a te distra, a te amuza de ceea ce face un om si a-i acorda increderea.

Romania profunda nu a fost interesata de glume, de divertisment. 61% din romani nu au participat la vot, pentru ca oamenilor le place divertismentul, dar asta nu inseamna ca il si cumpara", a explicat Radu de Romania.

In ceea ce priveste povestea cu Securitatea, principele Radu a declarat ca are un certificat din partea CNSAS, din 2006, unde se arata ca nu a fost colaborator.

"Eu am un certificat din partea CNSAS din 2006 unde se arata ca nu am colaborat pe Securitatea. Eu nu am vrut sa il arat pentru ca am considerat ca nu este nevoie, dar daca vreti il puteti citi pe site-ul opritiminciunile.ro", a afirmat principele Radu.

Radu Duda a vorbit si despre "calitatea sa de outsider": "aceasta calitate nu este doar un privilegiu, ci singura modalitate de a face ceva. Calitatea de outsider este doar la prima vedere o vulnerabilitate. Imi da posibilitatea sa ma adresez tuturor".

Intrebat de ce regele Mihai nu a vorbit pana acum public despre candidatura sa, Radu de Romania a motivat ca a fost Saptamana Mare si ca regele nu a vrut sa il eclipseze. "Insa va face acest lucru miercuri, 23 aprilie, tocmai de ziua Sfantului Gheorghe", a anuntat principele.

Nu in ultimul rand, Duda a tinut sa le transmita celor care viseaza la Palatul Cotroceni ca pana acum este singurul candidat oficial la presedintie: "Nu exista un alt candidat oficial in afara de mine. Ei nu au aceasta calitate pe care au mi-am castigat-o la 9 aprilie".

