Romani la urne - tot ce trebuie sa stii despre votul de duminica

Romanii sunt asteptati duminica la urne pentru o dubla miza. Cu un buletin de vot vor decide pe cine trimit in Parlamentul European, iar prin intermediul celuilalt ii vor spune lui Traian Basescu daca sunt de acord cu sistemul de vot uninominal propus de presedinte (scrutin majoritar in doua tururi).

Ziare.com va va tine la curent duminica, minut cu minut, cu privire la desfasurarea celor doua scrutinuri: veti afla primii unde voteaza personalitatile, estimarea prezentei la vot, eventualele incidente la urne si ce cred romanii despre euroalegeri si referendum.

Daca prezenta la vot, la euroalegeri, nu are nici o importanta, neexistand conditia validarii scrutinului in functie de numarul cetatenilor ce vin la urne, la referendum, lucrurile stau diferit. Pentru ca referendumul sa fie valid, la urne trebuie sa se prezinte jumatate plus unu din corpul electoral, adica peste noua milioane de romani.

La nivelul intregii tari au fost constituite 34.678 de sectii de votare (cate 17.339 pentru fiecare proces de vot, respectiv pentru alegerile pentru Parlamentul European si pentru referndumul pentru votul uninominal).

In majoritatea cazurilor, sectiile pentru referendum sunt organizate in aceeasi cladire cu cele pentru euroalegeri, in incaperi diferite. Pentru a se evita orice confuzie, sectiile de votare sunt delimitate si indicate corespunzator, distinctia intre acestea fiind facuta printr-un indicativ suplimentar - RVU" (referendum vot uninominal).

Procesul de vot se va desfasura in intervalul orar 07.00 21.00. La numarul sectiilor din tara se adauga 190, dintre care 181 organizate de catre Ministerul Afacerilor Externe si 9 de catre Ministerul Apararii Nationale.

Pentru persoanele care au pierdut sau au nevoie sa isi schimbe documentele de identitate, programul de lucru cu publicul al serviciilor de evidenta populatiei a fost modificat, in sensul ca sambata au functionat intre orele 8.00-20.00, iar dumnica sunt deschise in intervalul 7.00-21.00.

Alegerile pentru PE costa 88 milioane de lei, iar referendumul 47,3 milioane.

Euroalegeri

Pentru euroalegeri, conform Ministerului de Interne si Reformei Administrative (MIRA), au fost tiparite 20.459.635 de buletine de vot si timbre autocolante si au fost realizate 87.615 de stampile cu mentiunea votat".

Numarul persoanelor cu drept de vot pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European este de 18.267.639.

La aceste alegeri poate sa candideze orice cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE) care are resedinta sau domiciliul in Romania, numit cetatean comunitar, dupa cum poate sa voteze orice cetatean al unui stat membru al UE care are resedinta sau domiciliul in Romania.

In 25 noiembrie, la urne sunt asteptati sa se pronunte pentru listele unui partid, in vederea accederii in PE, toti cetatenii romani/cetatenii statelor membre ale UE care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua de referinta inclusiv. Nu pot sa voteze persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

Cand se prezinta la vot, alegatorii romani trebuie sa aiba asupra lor cartea de identitate, sau cartea de identitate provizorie, sau buletinul de identitate. Romanii care voteaza in strainatate pot vota daca prezinta pasaportul (diplomatic, de serviciu, turistic, temporar) sau titlul de calatorie sau cartea de identitate.

Cetatenii comunitari pot vota doar daca au o dovada eliberata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) si un document de identitate.

Cu prilejul alegerilor pentru PE exista trei feluri de liste electorale.

In listele electorale permanente sunt inscrisi alegatorii resortisanti (cetatenii romani), arondati conform domiciliului. La sectiile de votare se utilizeaza copii ale listelor electorale permanente.

In listele electorale suplimentare sunt inscrisi: alegatorii resortisanti (cetateni romani), care constata ca sunt omisi de la inregistrarea in listele electorale permanente conform domiciliului; cei care isi exercita dreptul de vot la alte sectii de votare decat cea in care sunt arondati conform domiciliului si care nu se afla in localitatea de domiciliu (alegatorii aflati in localitatea de domiciliu si care vor dori sa voteze la alta sectie din localitatea de domiciliu vor fi invitati sa se deplaseze la sectia de care apartin); alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, care voteaza cu urna speciala; cei care isi exercita atributiile la sectia de votare.

Alegatorii inscrisi pe listele suplimentare pot sa isi exercite dreptul de vot numai dupa completarea unei declaratii pe propria raspundere, data sub sanctiunea legii penale, unde afirma ca nu si-au exercitat dreptul de vot si nu si-l vor mai exercita la o alta sectie.

Tot in listele suplimentare sunt inscrisi si alegatorii comunitari care, in ziua votarii, isi exercita dreptul de vot, pe baza dovezii eliberate de AEP si a unui document de identitate, la alta sectie de votare decat cea in a carei lista speciala au fost inscrisi.

In listele electorale speciale sunt inscrisi numai alegatorii comunitari. La sectiile de votare se utilizeaza copii ale listelor electorale speciale.

Fiecare alegator prezent la urne trebuie sa semneze in lista aflata la sectia de votare. Numarul de semnaturi existent in listele electorale la finalul votarii reprezinta numarul de alegatori prezenti la urne. Semnarea listei electorale de catre alegator este recomandabil sa fie insotita si de incercuirea numarului de ordine din lista.

Alegatorii voteaza separat in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea Votat" in patrulaterul care cuprinde insemnele unei formatiuni politice sau ale candidatilor independenti.

La alegerile pentru PE, timbrul autocolant se aplica pe oricare document de identitate, indiferent care este acesta (buletin, carte, pasaport, etc.). In cazul alegatorului comunitar, presedintele sectiei va retine dovada eliberata de AEP, aplicand pe acestea stampila de control a sectiei de votare, urmand ca la incheierea procesului electoral sa predea toate aceste dovezi primarului, pe baza de proces-verbal.

Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala, respectiv o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri poate avea intr-un birou electoral de sectie de votare cel mult trei reprezentanti.

Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatii in alegeri, sotii, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Urna speciala poate fi solicitata numai de la sectia de votare in raza careia se afla domiciliul solicitantului sau sediul institutiei de ocrotire sociala. In cadrul unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare ia urmatoarele masuri: inregistreaza cererile alegatorilor netransportabili, inclusiv in ziua votarii, si le poate aproba daca sunt intocmite potrivit legii sau daca conditiile permit (ex.: o cerere inregistrata aproape de ora de inchidere a votarii pentru un singur alegator, aflat foarte departe).

Trebuie sa existe o cerere scrisa a alegatorului bolnav sau invalid, prin care acesta solicita presedintelui biroului electoral al sectiei de votare aprobarea exercitarii dreptului de vot la domiciliu sau la sediul institutiei sanitare ori de ocrotire sociala in care cel in cauza este internat. Cererea se poate face personal ori de catre conducatorul institutiei sanitare, ori de ocrotire sociala in care cei in cauza sunt internati si in care nu se organizeaza sectii de votare speciale. Cel putin doi membri ai biroului electoral se deplaseaza cu o urna speciala la locul unde se afla alegatorul in cauza, pentru a se efectua votarea.

Buletinul de vot are format A5 sau A4 si cuprinde denumirea integrala a partidului politic, a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantei politice sau electorale, semnul electoral, numele si prenumele candidatilor, sau, dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti.

Existenta a doua variante de format a fost decisa pentru a se gasi cat mai operativ solutii de tiparire.

Referendum

Si in ceea ce priveste Referendumul national, cetatenii romani vor vota pe baza listelor electorale permanente, listelor electorale suplimentare si a listelor electorale speciale.

Listele electorale permanente se intocmesc pe localitati si cuprind toti cetatenii cu drept de vot care domiciliaza in localitatea pentru care au fost intocmite.

Listele electorale suplimentare se intocmesc si se semneaza de catre primar, in cazul prevazut la art. 20 alin.1 din Legea 3/2000, conform caruia cetatenii care locuiesc in alta localitate decat cea unde isi au domiciliul pot solicita primarului inscrierea lor in listele electorale suplimentare, dar nu mai tarziu de trei zile inainte de data referendumului.

Potrivit art. 21, cetateanul care, in ziua referendumului, se afla in alta localitate decat cea in care este inscris in lista electorala poate sa isi exercite dreptul de vot in localitatea respectiva, la orice sectie de votare, urmand a fi inscris intr-o lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverintei care tine loc de act de identitate.

In listele speciale sut trecuti numai alegatorii care se prezinta la vot si fac dovada cu actul de identitate ca domiciliaza in zona arondata sectiei de votare respective, insa au fost omisi din lista electorala permanenta sau din copia existenta la sectie.

Masuri preventive

Potrivit MIRA, pentru evitarea fraudarii proceselor de votare a fost mentinuta prevederea de la referendumul din mai, si anume aceea de a nu se organiza sectii de votare in gari sau aerogari.

De asigurarea ordinii si sigurantei publice, precum si de paza sectiilor si tot ce tine de cele doua proceduri se vor ocupa peste 50.000 de lucratori ai MIRA.

Sectiile de votare au fost preluate de echipaleje de ordine de sambata, ora 18.00.

La nivelul MIRA s-a infiintat un centru operativ de coordonare a activitatilor de ordine si siguranta publica, iar la nivel local aceste activitati sunt coordonate de catre sefii IPJ.

