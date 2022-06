Romania: Putin creeaza o bariera la Marea Neagra - Associated Press

Presedintele Traian Basescu a declarat, luni, intr-un interviu acordat pentru agentia Associated Press, ca Rusia a creat un lant de conflicte in jurul Marii Negre si presedintele Putin isi doreste sa reconstruiasca fosta Uniune Sovietica in vechile frontiere cu Occidentul.

Presedintele Romaniei a mai declarat ca se teme ca Republica Moldova vecina este "in mare pericol", relateaza The Associated Press.

"Daca va uitati la harta, veti vedea un lant de conflicte inghetate" in jurul Marii Negre, "care pot fi amorsate in orice moment", a mai declarat presedintele Romaniei, referindu-se la conflictele din Georgia, Ucraina si Republica Moldova.

Traian Basescu a mai afirmat ca prioritatile lui Vladimir Putin "par a fi conectate la punctele de contact dintre Uniunea Europeans si NATO". El considera ca Ucraina si Republica Moldova au reprezentat "o prioritate pentru Vladimir Putin, care vrea sa reconstruiasca Uniunea Sovietica".

Rusia mentine 1.500 de militari in republica separatista Transnistria inca din 1990, cand Republica Moldova s-a separat, temandu-se ca tara se va reuni cu Romania. Transnistria nu a fost recunoscuta international, dar este in continuare sustinuta de Rusia.

Uniunea Europeana a decis luni sa sanctioneze 21 de oficiali din Rusia si Crimeea, dupa referendumul de duminica.

Traian Basescu a mai spus ca UE intentioneaza sa adopte si alte sanctiuni in aceasta saptamana, unele catalogate drept "extrem de severe", care vor ingheta conturile si bunurile oamenilor de afaceri rusi pe teritoriul UE, vor stopa schimburile financiare si comertul cu energie, dar si vanzarea de armament catre Rusia.

Totodata, in interviul acordat AP, presedintele Romaniei a exclus varianta izbucnirii unui razboi in Europa, spunand ca nici Rusia, nici NATO nu doresc escaladarea acestui conflict.

In schimb, acesta a recunoscut ca exista un risc de instabilitate politica in regiune.

