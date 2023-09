Sa va fie rusine ca vreti sa traiti bine!

Cam asa ar putea fi sintetizat mesajul general transmis de guvernanti de-a lungul anului 2011. Cand noi abia putem sa va platim pensiile si salariile, facand eforturi colosale si sacrificandu-ne teribil pentru asta, voi va incapatanati sa va doriti sa traiti mai bine.

Ei bine, a sosit ceasul in care trebuie sa intelegeti ca supravietuirea e un lux pentru care trebuie sa ne fiti recunoscatori - aceasta este varianta putin extinsa a principalei filosofii expuse, mai mult sau mai putin subtil, de catre conducatorii nostri in ultimul an si jumatate.

Un ministru, care se lauda ca se pricepe la fel de bine la cratita ca si la manuitul pixului pe contracte de sute de milioane de euro, ne promite ca statul va fi in stare si anul asta sa isi plateasca obligatiile catre cetatenii sai. Un mesaj care se presupune a produce nesfarsite bucurii angajatilor sai, cu atat mai mult cu cat faptele de "vitejie" ale guvernantilor din trecutul apropiat au demonstrat ca oricand pot taia din drepturi fara prea multe comentarii si explicatii.

Problemele pe care Uniunea Europeana le intampina in aceste momente in administrarea crizei euro si datoriile suverane au dat apa la moara in discursurile publice ale presedintelui si premierului. La adapostul solutiilor care se cauta in Europa pentru iesirea din criza, Executivul de la Bucuresti isi face un titlu de glorie ca este singurul din lume care a administrat austeritatea in doze letale poporului.

De ca si cum scopul unei guvernari ar fi curajul de a instaura saracia si austeritatea, nu de a face posibila prosperitatea si de a asigura siguranta si linistea, Guvernul Boc s-a autointitulat modelul Europei doar pentru ca nu a avut incotro si a trebuit sa spuna intr-o trista zi ca nu mai are bani de pensii si salarii si, in consecinta, le reduce cu un sfert. In aceeasi logica, daca maine nu va mai avea bani deloc, probabil vor ajunge sa se laude ca furnizorii solutiei universale la orice fel de criza - incetarea tuturor platilor de catre stat.

In ciuda tuturor sondajelor de opinie, in care peste 80% dintre romani declara ca ne indreptam intr-o directie gresita, presedintele, premierul si principalii lideri ai coalitiei de guvernare sustin ca sunt singurii care stiu ca doar aceasta este calea. Numai asa se implineste adevarul si viata nu mai poate avea alt sens decat cel al austeritatii. Insa sondajele de opinie sunt printre cele mai mari capcane al acestor timpuri.

De exemplu, din ultimul sondaj de opinie IRES rezulta ca vinovati pentru criza sunt Traian Basescu si Guvernul, care impreuna conduc tara intr-o directie gresita. Pentru a zapaci si mai mult mintile slabe ale analistilor, in acelasi sondaj majoritatea romanilor il vor pe acelasi Traian Basescu implicat in guvernarea tarii cel putin la fel de mult ca si in 2011. Cum poate cineva sa vrea ca principalul vinovat pentru criza sa se implice si mai mult in actul guvernarii?

Doar paradoxalul popor roman si-ar fi putut exprima astfel "viziunea". In acest punct se unesc si se sting toate nelamuririle. In ciuda faptului ca nu au mai apucat sa traiasca niciodata bine, romanilor ar trebui acum sa le fie chiar si rusine pentru faptul ca s-au gandit macar la una ca asta. Ori sa faca penitente. Pentru simplul motiv ca au visat candva sa duca o viata mai buna si au actionat asa cum au stiut mai bine.

Actuala guvernare are cel putin farmecul de a ajunge in situatia de a condamna acum pe toti cei care au crezut in indemnul unui jucator astazi presedinte - sa traiti bine! Sa ne fie rusine - spune peste timp, in loc de "La multi ani!" si un sustinator de baza al guvernarii lui Traian Basescu si Emil Boc. Intr-adevar sa va fie rusine ca renuntati la valorile Europei si comasati alegerile ca sa dati dracului democratia pe o economie care valoreaza cat colectiile de ciubote ale ministreselor din PDL.

Sa ne fie rusine, intr-adevar, ca nu stim bine nici macar ce vrem. Poate tocmai de asta si guvernantii s-au gandit ca n-ar fi rau sa ne administreze ce cred ei de cuviinta si potrivit a primi intr-o lume care se schimba de la o zi la alta.