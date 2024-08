Seful statului numara esecurile clasei politice romanesti

Introducerea sistemului democratic in Romania, transformarea economiei romanesti intr-o economie de tip capitalist si intrarea in NATO si Uniunea Europeana reprezinta cele patru mari succese ale clasei politice din 1990 si pana in prezent, a declarat, luni, la Iasi, presedintele Traian Basescu, informeaza NewsIn.

"Pe aceste elemente pot fi discutii, insa au fost cateva obiective strategice pentru care clasa politica si-a facut datoria fata de romani", a adaugat Traian Basescu.

Cat priveste nereusitele, seful statului a subliniat ca unul dintre marile esecuri este modul in care functioneaza institutiile statului.

"Un esec mai putin vizibil, dar periculos este politica de descurajare a cetatenilor pentru ca acestia sa participe la decizii. Al treilea esec se refera la coruptie si la aliantele transpartinice, a caror ideologie este doar cea a banului si a interesului. Putem vedea cu usurinta efectele care genereaza traficul de influenta, legi si ordonante facute in favoarea grupurilor de interese. Un alt esec este situatia din agricultura, clasa politica fiind incapabila sa genereze o strategie pentru valorificarea sanselor de a fi un mare producator agricol", a declarat Traian Basescu.

Acesta a mai spus ca alte esecuri constau in deficientele din sistemul sanitar, judiciar si educational.

"Actuala clasa politica nu a facut nimic in domeniul energiei pentru ca 'baietii destepti' sa dispara", a explicat Traian Basescu cel de-al noualea esec al politicienilor din ultimii 17 ani.

Presedintele tarii a continuat ca critice clasa politica prin evidentierea motivelor care l-au determinat sa nu fie solidar cu actuala guvernare si actualul Parlament.

"Mi-ar fi foarte greu sa fiu solidar cu un Guvern al carui prim-ministru face trafic de influenta, fie ca vorbim de biletele parfumate sau de interventii la Ministerul Justitiei pentru prieteni. Mi-ar fi greu sa fiu solidar cu un Guvern care da ordonante pentru a-si salva cei cinci ministri de la urmarirea penala. Mi-ar fi greu sa fiu solidar cu Parlamentul atat timp cat unii parlamentari manifesta comportamente huliganice, cum s-a intamplat la condamnarea comunismului, iar altii aproba tacit acest fapt. Mi-ar fi greu sa fiu solidar cu parlamentari care isi fac pentru ei legi, pentru a-si asigura privilegii", a mai declarat Traian Basescu.

Acesta a mai adaugat ca Parlamentul emite legi si sterge datorii in favoarea clientelei politice.

"Pentru toate aceste motive, nu-mi poate cere nimeni sa fiu solidar. Aceste exemple justifica atitudinea mea, eu datorez functia mea celor 22 milioane de romani si nu la 500 de parlamentari. Nu am dreptul sa trec sub tacere aceaste realitati din clasa politica sau sa intru in cardasie cu ea", a mai spus seful statului.

Basescu a adaugat ca problema Parlamentului Unicameral si a revizurii Constitutiei ar putea reveni in dezbaterea publica in 2009, odata cu adoptarea noului tratat european.

"La 1 ianuarie 2009 va intra in vigoare noul tratat european, iar Parlamentul va capata o putere mult mai mare. Se va pune din nou problema daca se mai justifica doua Camere cu atributii similare in Parlamentul Romaniei din moment ce acest lucru va face cu mult mai grea comunicarea cu Parlamentul Uniunii Europene", a spus Traian Basescu, in conferinta de presa la Iasi.

Seful statului a reiterat ideea ca Romania are nevoie de o Constitutie care sa faca institutiile sa functioneze si nu sa reflecte relatiile dintre presedinte si prim-ministru, cum s-a intamplat in timpul mandatelor lui Ion Iliescu.

