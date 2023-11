Stolojan despre inregistrarea din 2004: Nu cred in aceasta manipulare!

Theodor Stolojan a declarat vineri ca nu crede "in aceasta manipulare", referindu-se la inregistrarea video in care actualul presedinte, Traian Basescu, pare sa fi dat dat un pumn unui minor, in campania prezidentiala din 2004.

"Asistam la o dezbatere care tine de mai mult de o zi, la care nici eu si nici altcineva nu avem competenta sa ne dam cu parerea", a declarat Stolojan, adaugand ca "avem nevoie de o expertiza".

"Nu cred in aceasta manipulare", "scopul e de a muta discutiile de pe problemele romanilor pe alte lucruri", a mai spus politicianul, in cadrul unei emisiuni la Realitatea TV.

"Se va lamuri, nu se poate lasa o asemenea porcarie, facatura ca aceasta, nesanctionata", si-a exprimat increderea Stolojan.

Referitor la faptul ca vineri Curtea de Apel Bucuresti a dispus suspendarea decretului de numire in functia de ministru de Interne a lui Vasile Blaga, PD-L-istul a spus ca "am vazut discutiile pe tv, unde s-a spus ca presedintele Basescu a vrut sa-l puna pe Blaga ca sa distorsioneze alegerile din Romania".

"Pana acum nu s-a demonstrat ca cu Blaga ministru la Interne s-a intamplat vreo ilegalitate provocata in mod deliberat", a mai spus Theodor Stolojan, in ciuda celor 370 de persoane suspectate de vot multiplu. "Nu i se poate reprosa ceva lui Blaga", a mai spus el.

Ads

Nominalizarea lui Ciolos, "un succes al presedintelui Basescu"

"De ce nu dorim sa privim lucrurile care merg inainte, cu noi sau fara noi?", a intrebat Stolojan, amintind apoi de recenta nominalizare a lui Dacian Ciolos pentru postul de comisar al Agriculturii. "Numirea lui Ciolos este foarte sigura", a spus el, mentionand ca "este un succes al Romaniei, al presedintelui Basescu".

"Romania ar trebui sa se mandreasca cu aceasta nominalizare a lui Ciolos pentru un portofoliu care inseamna peste 30% din buget", a mai spus el.

Theodor Stolojan a facut referiri si la apelul lui Vadim Tudor la alegatorii sai, acela de a nu se prezenta la vot. "E tot ce poate fi mai prost intr-o tara considerate a fi democratica", a spus, in replica, PD-L-istul.

Intrebat daca presedintele l-ar numi pe Klaus Iohannis in functia de premier, Stolojan a tinut sa atraga atentia asupra faptului ca Traian Basescu intotdeauna "a vorbit cu respect la adresa lui Iohannis".

Ads