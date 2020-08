Traian Basescu, despre clanurile interlope: Dupa protocoale, SRI s-a retras din supravegherea gruparilor de crima organizata, trebuie sa revina

"Institutiile statului, in defensiva"

E nevoie sa revenim la politistul de proximitate, structurile Ministerului de Interne trebuie sa fie mai implicate in destructurarea gruparilor, iar SRI trebuie sa revina la supravegherea acestora."Ca s-or omori intre ei, s-or omori intre ei, dar fac lucruri mult mai ticaloase: isi impart tara, isi impart orasele, isi impart zonele de actiune a gruparilor, pentru ca oamenii astia nu sunt in campul muncii si traiesc intr-un lux exorbitant.Traficul de masini continua sa-l faca, ca de asta si-au lasat parte din banda pe unde au fost pana acum, traficul de carne vie merge inainte fara probleme, traficul de droguri functioneaza, taxele de protectie le impun acuma. Vedeti ce au patit chiar manelistii, carora le iau banii sau le dijmuiesc sumele pe care le incaseaza.Asta inseamna ca statul trebuie sa se ranforseze foarte rapid pe zona asta. Degeaba-mi spune domnul chestor Despescu () ca substituie DGIPI cu o unitate speciala pe care a infiintat-o acum un an si jumatate - doi ani. DGIPI era o structura care era infiltrata peste tot. Dupa protocoale, SRI s-a retras din supravegherea gruparilor de crima organizata", a declarat Traian Basescu, pentru B1 TV. Fostul presedinte a mai remarcat faptul ca acum institutiile statului sunt in defensiva in raport cu aceste retele de crima organizata, in loc sa fie in ofensiva.Nu mai e sectoristul, care avea 10 strazi si stia tot ce se intampla. Acum e politistul de proximitate care are 10.000 de oameni. E imposibil sa sesizeze traficul de droguri, traficul de orice.Eu n-am ezitat sa introduc in Strategia de Securitate Nationala lupta cu crima organizata si a luat-o ca sarcina de capatai si Ministerul de Interne si SRI. Punct! Daca noi intelegem prin crima organizata gulerele albe, gresim. Nu numai ele pot fi crima organizata. E mult mai violenta lupta clanurilor interlope", a mai explicat europarlamentarul.Traian Basescu a insistat ca daca doi sefi de clan se bat intre ei, asta nu inseamna ca oamenii de rand trebuie sa stea linistiti, deoarece infractorii se bat pe bani facuti din diverse infractiuni : "".", a avertizat Basescu.