Traian Basescu, dispus sa demisioneze - vezi reactii

Scrisoarea trimisa de presedintele Traian Basescu celor trei presedinti ai USL, in care se declara dispus sa renunte la doi ani de mandat in schimbul respectarii rezultatelor referendumului din 2009, a starnit o serie de reactii.

Liderul PNL, Crin Antonescu, considera ca propunerea este o diversiune, aruncata inaintea Congresului USL pe care Opozitia il pregateste pentru acest weekend: "Nu comentez acum diversiunile presedintelui! Maine (sambata - n. red) avem un congres important!".

Presedintele PSD, Victor Ponta, a spus, ironic, ca si cum n-ar fi inteles intrebarea reporterilor: "Si-a dat demisia? Foarte bine". Apoi a revenit: "Sa isi dea demisia, spre binele poporului!".

La randul sau, presedintele PC, Daniel Constantin, crede ca totul este o diversiune a presedintelui si ca "nu il mai crede de mult timp". Intrebat daca nu crede in sinceritatea propunerii sefului statului, Constantin a raspuns cu o intrebare: "Dumneavoastra il mai credeti?".

PSD: O noua diversiune a lui Basescu

Potrivit senatorului PSD Lia Olguta Vasilescu, seful statului nu vrea decat sa distraga atentia de la Congresul USL, de sambata, si de la privatizarea Cupru Min.

"Traian Basescu incearca sa distraga atentia de la Congresul USL si de la privatizarea Cupru Min. Sper ca cei trei lideri ai USL sa aiba destula inteligenta si sa nu faca prea multe declaratii referitor la scrisoarea lui Traian Basescu", a declarat Lia Olguta Vasilescu, vineri seara, in cadrul unei emisiuni difuzate de Antena 3.

Senatorul PSD a adaugat ca Opozitia nu are nevoie ca Traian Basescu sa-si dea demisia pentru ca o sa fie suspendat: "Noi n-avem nevoie ca Traian Basescu sa-si dea demisia pentru o sa-l suspendam. O sa-l trimitem la topor, acolo unde ii este locul".

De aceeasi parere este si senatorul PSD Alexandru Athanasiu, potrivit caruia scrisoare trimisia celor trei presedinti ai USL este o noua diversiune a lui Traian Basescu.

"In acest moment USL trebuie sa se preocupe de doua lucruri: sa arate foarte clar care este alternativa de guvernare la prapadul pe care in aceste zile si ore si minute l-a facut PDL la guvernare si sa ignore cu eleganta si politete un gest al lui Traian Basescu care incearca sa faca un smen pe ulite(...) E o incercare disperata de a salva PDL", a comentat Athanasiu, vineri seara, la Realitatea TV.

PNL: Cine mai crede in pacalelile lui Basescu?

Din tabara PNL, europarlamentarul Renate Weber a comentat ca nimeni nu poate sa mai cada in capcana presedintelui Romaniei.

"Nimeni nu mai poata sa cada in capcana presedintelui Romaniei. Uitati-va cum sunt formulati termenii: revizuirea Constitutiei sa se petreaca pana in alegerile locale(...) Adica sa nu avem timp sa dezbatem nimic, sa facem pe genunchi o revizuire, ca el sa poata sa intre in campanie pentru referendum. Cine mai crede in pacalelile presedintelui?", a declarat Renate Weber la TVR Info.

PDL: Presedintele le-a aratat romanilor cine vrea reviziuirea Constitutiei si cine nu

Pe de alta parte, deputatul PDL Alin Popoviciu este convins ca, prin scrisoarea trimisa USL, presedintele Traian Basescu le-a aratat romanilor cine vrea revizuirea Constitutiei si cine nu.

"Sunt convins ca prin aceasta scrisoare presedintele nu a facut decat sa le arate romanilor cine isi doreste revizuirea Constitutiei si cine nu", a declarat deputatul PDL la Realitatea TV, adaugand ca demisia presedintelui in niciun caz nu ar ajuta partidul in campanie, dimpotriva.

In opinia vicepresedintelui PDL Traian Igas, seful statului "isi pune mandatul la bataie" pentru o Constitutie moderna, ceea ce arata ca intelege foarte bine ce inseamna modernizarea statului roman, insa liderii USL nu vor intelege acest lucru.

"Faptul ca presedintele isi pune mandatul la bataie pentru a avea o Constitutie moderna arata ca intelege foarte bine ce inseamna modernizarea statului roman. Sunt convins ca nu a aruncat o vorba in vant, pentru ca cuvantul dat si l-a respectat cu strictete de fiecare data", a explicat Igas, citat de agentia de presa Mediafax.

Fostul ministru al Internelor si-a exprimat insa temerea ca liderii USL nu vor intelege nici de aceasta data necesitatea modificarii Constitutiei.

Cristian Preda: Traian Basescu le-a stricat nunta liderilor USL

In opinia europarlamentarului Cristian Preda, proaspat exclus din PDL, Traian Basescu le-a stricat "nunta" liderilor USL: "Propunerea formulata de presedinte strica nunta pe care o pun la cale de multa vreme partidele din USL. E o nunta bizara: cu trei miri si o singura promisiune, adica debarcarea lui Basescu. Uselistii se pregateau sa transmita publicului un mesaj de unitate, dar lipsit de orice alt continut politic".

"Daca Ponta & satelitii sai nu vor da toate raspunsurile asteptate (spunand de pilda ca-i intereseaza doar cea de-a patra intrebare a lui Basescu) sau daca vor recurge la practica diminuarii prin insulta a sefului statului, lansarea electorala a USL va avea un aer foarte trist. Candidatii urcati pe scena vor semana cu niste nuntasi obositi, care danseaza desi nu aud nicio muzica. De fapt, muzica nu s-a oprit niciodata", scrie Cristian Preda pe blogul personal.

