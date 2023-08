Traian Basescu s-a saturat de Cotroceni (Opinii)

Ultima intoxicare lansata pe piata, pe surse dedicate fenomenului de manipulare, este ca presedintele vrea sa schimbe Constitutia, pe langa clasica, desigur, modificare a premierului Emil Boc.

Ipoteza prim ministrului independent devine, pe masura ce trece timpul, o simpla aiureala, o vorba aruncata in aer pentru a le da celor naivi si slabi de minte subiecte de tocat si sa le distraga atentia celor care sunt afectati cu adevarat de efectele crizei de la subiectele importante. Ceea ce, in Romania, nici nu este greu deloc.

Printre cele mai importante modificari ale Constitutiei pe care Traian Basescu vrea sa le adopte, probabil cat se poate de curand, sunt scurtarea perioadei mandatului de presedinte, de la cinci la patru ani, si dizolvarea Parlamentului, dupa realegerea presedintelui suspendat. Prima idee a mandatului de 4 ani poate fi considerata buna. Dupa derapajele si blocajele care au luat nastere odata cu introducerea sistemului decalat intre parlamentare si prezidentiale, sincronizarea celor doua scrutine si a mandatelor alesilor.

Cealalta schimbare a Constitutiei este in schimb deosebit de spectaculoasa, prin importanta majora pe care o implica. Ceea ce spera Traian Basescu sa induca prin lansarea acestei initiative este atragerea atentiei partidului sau asupra situatiei in care s-ar putea sa se gaseasca el insusi imediat dupa alegerile din 2012. Pentru ca daca PD-L va pierde alegerile, si probabil le va pierde, prezenta lui Traian Basescu la Cotroceni ar putea deveni rapid doar o amintire.

Ads

Fie ca in fruntea Partidului Democrat Liberal va veni Vasile Blaga, fie ca va ramane Emil Boc, ori ca vreun reformist neaos va spulbera orice asteptare, PD-L nu va mai putea castiga, singur, alegerile din 2012. Ar putea forma din nou o majoritate, impreuna cu partidul castigator, ceea ce nu ar trebui sa fie deloc surprinzator, in ciuda tuturor USL-urilor. Insa cel mai probabil este ca actuala Opozitie sa castige alegerile si sa formeze o noua majoritate parlamentara.

Ori, in acest scenariu, Traian Basescu ramane izolat la Cotroceni. Fortat sa furnizeze un premier pe care majoritatea il va impune - apropo, reglementarea modalitatii de desemnare a premierului de catre presedinte nu a fost in vizorul modificarilor Constitutiei - Traian Basescu va avea de tras inca doi ani intr-o minoritate absoluta, izolat la Cotroceni. Cum majoritatea nu se va limita la sechestrarea lui Traian Basescu la Cotroceni, este de asteptat ca presedintele sa fie din nou suspendat in Parlament.

Ads

Pentru acel moment este gandita, daca este cu adevarat, modificarea Constitutiei in sensul ca Parlamentul sa fie dizolvat, daca si dupa realegerea presedintelui care a fost suspendat de o majoritate parlamentara. Daca Traian Basescu chiar se gandeste serios la un astfel de scenariu, daca presedintele intentioneaza in mod serios sa modifice Constitutia in acest sens, inseamna ca isi face mai multe iluzii decat ar fi cazul.

Insa la mijloc este si un joc la cacealma, atat de cunoscut si de drag sefului statului. Si anume. Daca se reuseste modificarea in acest sens a Constitutiei, atunci Traian Basescu va putea blufa si juca la cacealma cu majoritatea parlamentara care va intentiona sa il suspende, amenintand-o cu dizolvarea, daca aceasta il va suspenda. Si aceasta pisica aratata celor care au cheltuit adevarate averi ca sa ajunga in Parlament va avea efect. Ii va face sa se gandeasca de doua ori inainte de a ridica mana sa il suspende pe presedinte.

Nu in ultimul rand, este foarte posibil ca Traian Basescu sa fie reales in cazul unei noi suspendari. Asta datorita celebrului proces de victimizare a lui Traian Basescu si impresiei foarte proaste pe care o face USL atat timp cat defileaza cu Felix in frunte. Interesant este ca mutarile pe care sefului statului le pregateste in avans trec aproape neobservate de cei care ar fi trebuit sa le sesizeze primii.