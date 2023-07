Traian Basescu: Scoala romaneasca, producatoare de someri pe banda rulanta (Video)

Educatia reprezinta un domeniu strategic pentru Romania, domeniu care trebuie reformat, a afirmat, marti, presedintele Traian Basescu, in deschiderea dezbaterii privind invatamantul care a fost organizata la Camera Deputatilor.

"Invatamantul romanesc e reglementat de o lege peticita", a opinat seful statului, care a adaugat ca "scoala romanesca nu-si mai poate permite sa fie la coada invatamantului si producatoare pe banda rulanta de someri".

"In ciuda disputelor, pentru intaia oara este unanim acceptata ideea necesitatii unor legi in sistemul de Educatie. (...) Modernizarea statului si integrarea deplina a Romaniei in Uniunea Europeana nu pot avea loc decat cu o schimbare radicala la nivelul sistemului de educatie romanesc. (...) Este iluzoriu sa credem ca putem face performanta fara un sistem al educatiei performant', a subliniat Traian Basescu.

In ultima vreme, dezbaterile din spatiul public s-au axat pe problemele din sistemul privat, a precizat presedintele, adaugand ca cei din sectorul de stat sunt victime ale acelorasi falsuri.

"Va pot spune ca victime ale falsului in diplome, doctorate, masterate sunt si cei de la stat, nu numai din sectorul privat, iar Oradea, Targu-Jiu, Alexandria sunt echivalentele lui Spiru Haret, oricat nu v-ar placea sa auziti acest lucru", a declarat presedintele.

El precizeaza ca primul principiu al Pactului National pentru Educatie statueaza ca statul trebuie sa finanteze educatia tinerilor oriunde este de calitate, indiferent de forma de capital de stat si privat, iar al doilea principiu arata ca este esentiala depolizitarea si profesionalizarea managementului in invatamant.

Un alt principiu este ca educatia permanenta trebuie sa devina baza sistemului educational din Romania, iar elementele care tin de verificarea calitatii in invatamant trebuie modificate.

"Vrem sa reformam sistemul sau sa-l carpim?"

Amanarea reformei in sistemul de invatamant este promovata numai de cei care nu doresc cu adevarat reforma, a adaugat presedintele.

"Numai cine nu doreste cu adevarat modernizarea sistemului mai poate spune ca trebuie sa amanam reforma. Vrem sa reformam sistemul sau sa-l carpim? Daca vrem sa-l carpim, vom mai discuta despre reforma inca 10 ani cu rezultatele cunoscute", a subliniat seful statului.

El a precizat ca nu este oportuna redactarea unui Cod al Educatiei la elaborarea caruia nu au fost invitati membrii comisiei Miclea. Basescu a adaugat insa ca nu doreste sa sustina exclusiv o formula redactata de unii sau de altii si ca incurajeaza Guvernul sa tina cont de contributiile care vin din partea tuturor.

Intarzierea adoptarii unui pachet de legi pentru Educatie se face in conditiile in care unii cer dezbateri publice, arata Traian Basescu, adaugand ca sunt trei ani de cand s-a constituit comisia Miclea pentru Educatie.

Mai mult, tot cei care au redactat un Cod al Educatiei in trei saptamani spun ca adoptarea Legilor Educatiei se face "in graba", sustine presedintele.

Scoala romaneasca ramane ancorata in trecut din cauza lipsei de coerenta in organizarea sa, a declarat Basescu.

"Daca documentarea mea este corecta, din primele 500 de universitati din lume, din topul Shanghai, in care Romania nu se regaseste, doar trei isi mai pastreaza conducerea colegiala care s-a probat a fi neproductiva si care la noi este un sistem monobloc, pe care nu vrea sa-l miste nimeni", a mai spus seful statului.