Traian Basescu, un "prieten bun si vechi al poporului chinez"

Presedintele Traian Basescu l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni, pe vicepresedintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, in contextul sarbatoririi, in acest an, a sase decenii de la stabilirea relatiilor diplomatice romano-chineze.

Dupa fotografia oficiala realizata de Traian Basescu si de Xi Jinping, in Holul de Onoare al Palatului Cotroceni, au inceput convorbiri oficiale, cu participarea membrilor celor doua delegatii.

In debutul intrevederii, presedintele Traian Basescu a declarat ca il bucura vizita oficiala a vicepresedintelui Xi Jinping, mai ales in contextul in care aceasta se desfasoara intr-un moment important, la implinirea a sase decenii de la stabilirea relatiilor diplomatice romano-chineze.

La randul sau, Xi Jinping a transmis presedintelui Romaniei salutari din partea presedintelui Republicii Populare Chineze, Hu Jintao, si a adaugat ca Traian Basescu este un prieten bun si vechi al poporului chinez.