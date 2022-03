Urmareste minut cu minut vizita lui Traian Basescu la Chisinau

Presedintele Traian Basescu efectueaza, miercuri si joi, o vizita oficiala in Republica Moldova la invitatia presedintelui interimar Mihai Ghimpu. Seful statului este asteptat la Chisinau cu speranta ca va reface relatiile deteriorate de comunisti.

Liderii formatiunilor democratice aflate la guvernare la Chisinau saluta vizita presedintelui roman si au mari asteptari de la seful statului roman.

Acestia spun ca faptul ca presedintele roman este insotit de o delegatie importanta de oficiali, oameni de afaceri, reprezentanti ai administratiei publice locale demonstreaza caracterul serios al intentiilor Bucurestiului de a reface relatii pragmatice si apropiate cu Republica Moldova.

"Evolutiile in domeniul relatiilor bilaterale din ultimele luni - eliminarea regimului de vize pentru cetatenii Romaniei, care a fost introdus in primavara anului trecut, semnarea si ratificarea Conventiei Europene privind asistenta micului trafic la frontiera, decizia de a scoate sarma ghimpata de-a lungul frontierei moldo-romane - reprezinta un inceput bun pentru initierea si edificarea relatiilor de prietenie si constructive, reciproc avantajoase intre tarile noastre intru binele si prosperitatea populatiei noastre", a precizat Partidul Democrat intr-un comunicat, informeaza Unimedia.

Democratii spun ca vizita lui Traian Basescu in Republica Moldova este o dovada de normalizare a relatiilor bilaterale dintre cele doua tari.

In opinia lor, aceasta vizita este o mare oportunitate pentru initierea discutiilor ce tin de problemele acumulate si identificarea modalitatilor de cooperare pentru viitor. Totodata, poate fi si un impuls pentru a negocia proiecte comune si programe.

Voronin: Vizita lui Traian Basescu la Chisinau este nedorita

Daca formatiunile aflate la guvernare sustin vizita lui Traian Basescu in Chisinau, liderul comunistilor moldoveni, Vladimir Voronin, spune ca venirea lui Traian Basescu in Republica Moldova este inoportuna si "nu ar fi de dorit" in aceasta perioada.

"Basescu nu ar fi cazul sa viziteze Republica Moldova in asa situatie", a declarat Voronin cu privire la vizita oficiala a presedintelui roman la Chisinau.

Declaratiile lui Vladimir Voronin lasa sa se inteleaga ca vizita lui Traian Basescu la Chisinau nu este dorita in acest moment.

Cand au inceput tensiunile intre Romania si R. Moldova

Traian Basescu a efectuat prima vizita oficiala ca si presedinte al Romaniei la Chisinau, in 2005. Timp de un an, relatiile dintre cele doua tari au devenit mai bune ca oricand dupa 1989.

Insa, din pacate, anul 2006 a adus brusc un vant rece, dupa ce Vladimir Voronin si-a afirmat pozitia pro-rusa si contra aderarii R. Moldova la Uniunea Europeana, pentru care Romania isi aratase sustinerea, prin vocea presedintelui Traian Basescu.

Basescu si Voronin s-au mai intalnit la Chisinau, la 16 ianuarie 2007, cand s-au inteles sa deschida doua noi consulate romanesti in Republica Moldova in orasele Balti si Cahul.

Traian Basescu a efectuat ultima vizita la Chisinau in luna august 2008, in contextul turneului presedintelui roman in Ucraina, Republica Moldova, Azerbaidjan, Georgia si Turcia. Subiectul principal al discutiilor a fost conflictul armat din Georgia si efectele acestuia in plan regional.

Relatiile dintre Romania si R. Moldova s-au racit si mai mult in primavara anului 2009, cand Vladimir Voronin a acuzat Romania de implicare in protestele din 7 aprilie, iar ambasadorul Filip Teodorescu a fost expulzat din tara.

Se refac relatiile dintre cele doua tari?

Relatiile dintre Bucuresti si Chisinau au dat semne de revenire dupa ce in tara vecina, puterea a fost castigata de fortele democrat-liberale in urma alegerilor anticipate din 29 iulie.

Dupa schimbarea puterii de la Chisinau, autoritatile din cele doua tari s-au aratat optimiste in privinta relansarii relatiilor bilaterale si a numirii unui ambasador in Republica Moldova.

Bucurestiul a anuntat saptamana trecuta ca il propune pe Marius Gabriel Lazurca in functia de ambasador la Chisinau, dupa ce postul a fost vacant de mai bine de noua luni.

Intre timp, cele doua tari au reusit sa semneze recent Acordul de mic trafic la frontiera, un document mult asteptat, destinat sa usureze circulatia cetatenilor moldoveni cu domiciliul in apropiere de granita cu Romania.

Mai mult, Traian Basescu le-a promis moldovenilor ca Romania va face tot ce poate la Bruxelles pentru a aduce Basarabia "in spatiul unde, istoric vorbind, ii este locul".

Urmareste pe Ziare.com desfasurarea evenimentelor pe parcursul vizitei lui Traian Basescu la Chisinau

08.40 - Presedintele Traian Basescu a plecat intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Intr-o scurta declaratie de presa tinuta pe Aeroportul Henri Coanda inainte de plecare, seful statului a spus ca doua dintre obiectivele vizitei sale sunt proiectele comune de utilizare a fondurilor europene si sprijinul direct acordat Republicii Moldova in vederea integrarii in UE.

09.40 - Presedintele Traian Basescu a ajuns la Chisinau. Seful statului a fost intampinat de Mihai Ghimpu, presedinte interimar al Republicii Moldova.

09.45 - Din delegatia oficiala a Romaniei fac parte parte: Vasile Blaga, ministrul Administratiei si Internelor, Adriean Videanu, ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Teodor Baconschi, ministrul Afacerilor Externe, Radu Berceanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Elena Udrea, ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, Eugen Tomac, secretar de stat pentru relatiile cu romanii de pretutindeni, Viorel-Riceard Badea, senator, Tudor Pantiru, deputat si Constantin Simirad, presedintele Consiliului Judetean Iasi.

10:32 - Presedintele roman, Traian Basescu, si presedintele moldovean, Mihai Ghimpu, se afla la resedinta prezidentiala, unde au o intrevedere tet-a-tet.

11:14 - Intalnirea dintre Traian Basescu si Mihai Ghimpu a luat sfarsit. La finalul discutiilor, presedintele interimar al R. Moldova a spus ca Traian Basescu este "omul de suflet al multor romani din R. Moldova". La randul sau, seful statului roman a declarat ca obiectivul major al tarii noastre este "integrarea europeana a R. Moldova, care a fost convingatoare la Bruxelles".

11:30 - Delegatiile Romaniei si Republicii Moldova s-au intrunit intr-o sedinta in plen.

12:35 - Presedintele Traian Basescu a fost decorat cu Ordinul Republicii, distinctia suprema in R. Moldova. "Pentru dezvoltarea R. Moldova, pentru ca integrarea europeana a tarii noastre a devenit un proiect de suflet al dumneavoastra, meritati acest ordin!", a declarat Mihai Ghimpu.

12:47 - Traian Basescu le-a multumit celor care l-au votat pentru functia de presedinte al Romaniei. "Acest sprijin a fost foarte important pentru mine", a declarat seful statului.

13:20 Predintele Traian Basescu a depus flori la monumentul lui Stefan cel Mare din centrul Chisinaului. Seful statului a fost intampinat de circa 800 de oameni cu urarea "Traiasca, traiasca, traiasca si-nfloreasca Moldova, Ardealul si Tara Romaneasca".

14:30 Vlad Filat, premierul R. Moldova: "Va multumesc pentru suport. Noi simtim acest lucru. E important sa avem actiuni comune". Dupa intalnire, cei doi oficiali nu au oferit declaratii pentru presa ci au plecat spre un pranz comun.

16:00 - Traian Basescu a plans la mormantul poetului Grigore Vieru, relateaza Info-Prim Neo.

16:30 - Traian Basescu s-a intalnit cu primarul general al Chisinaului, Dorin Chirtoaca. "Vineri va fi creata o Agentie pentru acordarea cetateniei romane. Intr-un an vom ajunge sa prelucram 100 - 150 mii de cereri de cetatenie romana", a promis Basescu.

17:00 - Primarul Chirtoaca i-a oferit lui Basescu un volum al regretatului cuplu Ion si Doina Aldea Teodorovici. "Intr-un volum atat de mic, mi-ati dat atat de mult din sufletul R. Moldova", a exclamat Basescu.

18:00 Presa relateaza ca mai multe persoane, intre care si ziaristi, au cazut jos in imbulzeala produsa la monumentul lui Stefan cel Mare din Chisinau, unde mii de moldoveni s-au inghesuit sa dea mana cu presedintele Traian Basescu, iar Mihai Ghimpu, gazda acestuia, a fost nevoit sa lanseze apeluri la calm.

18:30 - Traian Basescu se intalneste cu liderii fractiunilor parlamentare: Mihai Godea (PLDM), Ion Hadarca (PL), Dumitru Diacov (PD) si Vasile Balan (AMN). Desi anterior s-a anuntat ca va participa si Maria Postoico (PCRM), la intalnirea cu Traian Basescu nu a participat niciun reprezentant al fractiunii comuniste.

19:00 - Printre deciziile care au fost luate se numara si trimiterea de catre Guvernul Romaniei a 350.000 de doze de vaccin anti-A H1N1 in Republica Moldova.

