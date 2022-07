Victimele razboiului lui Basescu in Europa (Opinii)

Oricat as incerca sa gasesc o dreptate si, mai ales, o ratiune in razboiala presedintelui cu puterile UE, nu pot sa identific nici una.

Cinic privind lucrurile, trebuie sa imi recunosc o vaga placere si un amuzament ciudat care ma bantuie cand vad cum seful statului da cu batul prin curtea granzilor Europei. Adicatelea, vezi Doamne, "avem si noi orgoliu, avem onoare, sarim sa ne aparam principiile si dreptatea furata".

Probabil ca asa trebuie sa isi spuna cei care, sincer, sunt impresionati de agresiunea lui Traian Basescu la adresa liderilor politici ai Uniunii Europene.

De la Bruxelles, presedintele il acuza pe premierul Olandei ca nu a respectat o intelegere politica. Si ne avertizeaza pe toti sa nu care cumva sa intelegem ca ar vrea sa spuna ca nu si-a tinut omul cuvantul dat. O propozitie mai tarziu, uita de eleganta primei lovituri si o spune explicit, sa inteleaga tot romanul:

"Semnul pentru noi ca premierul isi respecta cuvantul ar fi fost daca reprezentantul Guvernului in Parlament sustinea ceea ce am stabilit la Consiliu. Indiferent care ar fi fost votul, am fi considerat ca acesta si-a respectat cuvantul" - fragment din discursul presedintelui.

Nu iti spun, dar lasa-ma sa zic. Tehnica luptatorului care pocneste pe la spate si apoi se ascunde. Dupa ce l-a pus la punct si pe premierul olandez, si-a continuat critica la adresa responsabililor europeni.

De cand a descoperit ca deciziile de la varful UE pot conduce la cresterea dobanzilor pentru creditele de care Romania depinde inca atat de mult, Traian Basescu si-a gasit un nou dusman: liderii cei mai importanti ai Europei. Adevarul e ca mai sus de atat e greu sa mai tintesti. Probabil ca dupa ce si-a epuizat toate victimele din interiorul granitelor, presedintele exploreaza acum noi campuri de lupta. Acolo unde vrea sa ne faca sa credem ca se joaca, exclusiv, viitorul tarii.

Nu propriile decizii impuse unui Guvern care executa fara sa carteasca toate ideile si sugestiile sale, nu incompetenta unor ministri semianalfabeti sau total nepregatiti, nu lipsa de viziune si de masuri de stimulare a economiei, nu coruptia si sifonarea banului public in contracte si proiecte inutile, nerentabile sau inoportune vor arunca tara intr-o noua criza mult mai grava decat precedentele, care oricum nu s-au sfarsit niciodata. Nu.

Vinovati de tot ce va urma rau in Romania vor fi doar liderii UE. Daca va fi bine, atunci sa stiti ca meritul exclusiv apartine, evident, echipei domniei sale. Echipa care s-a sacrificat, s-a epuizat muncind si s-a intrecut in competente, pentru a scoate tara din saracie. Si realizand asta impotriva tendintei imprimate de marile puteri ale lumii.

Presedintele poate sa spuna ca nu accepta o recapitalizare prin retragere de bani de pe piata romaneasca. E o zicere curajoasa. Poate chiar corecta, din punct de vedere moral. Oricum, aducatoare de simpatie si entuziasm in randul celor care nu inteleg prea multe si nu le pasa decat de farfuria din fata ochilor. Dar a critica o astfel de decizie, dupa ce tu insuti te prezinti drept promotorul politicilor de dreapta, adeptul statului minimal si total impotriva asistentei sociale de orice natura, e cel putin o ipocrizie si o fractura logica majora.

Pentru ca, pana la urma, bancile mama pot decide, la limita, sa faca absolut orice doresc cu banii lor. Iar in momentul in care vor avea un interes mai mare sau mai urgent in a-si transfera lichiditatile din sucursalele romanesti in conturile "de acasa", sa avem cel putin puterea de a accepta o stare de fapt.

Mi-ar fi placut mai mult sa vad acum un presedinte care demonstreaza coerenta cu politicile si doctrinele "minimale" pe care le-a tot promovat in ultimul an si jumatate, de la marile taieri.

In schimb, avem din nou o reactie din partea sefului statului care, din start, nu poate aduce nimic bun. Pentru ca premisele de la care se pleaca sunt gresite. Ca si principiile. Cu atat mai mult cu cat principiul de baza care calauzeste, inca, Europa este solidaritatea. Iar victimele unui astfel de razboi nu putem fi decat noi.

