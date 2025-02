Basescu, intrebat despre documentul pregatit de USL pentru CC: "E dreptul lor"

Presedintele suspendat, Traian Basescu, a fost intrebat, marti, cand a sosit la sediul sau de campanie, ce parere are despre documentul pe care USL il pregateste pentru a-l trimite la Curtea Constitutionala in legatura cu referendumul, el raspunzand: "E dreptul lor".

Traian Basescu a refuzat sa faca alte comentarii.

Viceliderul deputatilor PNL, Eugen Nicolaescu, a declarat, luni, ca un grup de juristi ai USL lucreaza la un document pe care sa il trimita CC si in care sa explice de ce ar trebui validat referendumul de demitere a presedintelui Basescu.

"Un grup de juristi din cadrul USL lucreaza la un document care sa explice foarte bine situatia pe care noi o consideram ca fiind corecta, constitutionala si legala de validare a referendumului", a mai sustinut deputatul PNL.

Nicolaescu a mentionat ca documentul USL va fi transmis Curtii Constitutionale in momentul in care si Biroul Electoral Central va transmite rezultatul final al referendumului de duminica. El a refuzat ca explice daca documentul USL va inainta CC o sesizare, un punct de vedere sau o scrisoare deschisa in ceea ce priveste validarea referendumului.

Fostul sef de stat Ion Iliescu a declarat, luni, ca referendumul trebuie validat de CC in conditiile in care electoratul real al Romaniei este de 15-16 milioane, iar cei noua milioane prezenti reprezinta peste 60% din populatie.

Potrivit lui Iliescu, Curtea Constitutionala trebuie sa ia in calcul si boicotul la care au recurs Traian Basescu si PDL, apreciind ca fiind "o rusine" faptul ca presedintele suspendat a apelat la acest lucru in conditiile unei confruntari electorale care il viza direct.

Fostul sef de stat a spus ca CC trebuie sa ia in considerare aceste elemente obiective si sa se consulte cu specialistii de la INS, avand in vedere ca datele despre populatia cu drept de vot nu sunt actualizate.

