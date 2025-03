Declicul revenirii lui Basescu (Opinii)

Puteam sa jur, si martori am, inaintea deciziei Curtii Constitutionale, ca Traian Basescu se va intoarce la Cotroceni. Nu fac parte din categoria celor care isi asuma merite post factum. De intelept dupa consumarea unui eveniment.

Mi-a fost limpede ca zarurile fusesera aruncate atunci cand am vazut derularea unui fapt oarecum normal, omenesc la prima vedere. Dupa o canonada a la Kursk, in care s-a slobozit ploaie de srapnele dintr-o tabara catre alta, Traian Basescu a tacut brusc. Nu din oboseala.

Si-a inchis statul major si s-a repliat in reconfortante fortificatii ardelenesti . Departe de lumea dezlantuita de o excesiva indecizie. Aceasta stare de silenzio stampa generalizata, de aparent non combat, nu-i sunt proprii unui om familiarizat cu ordinele, verbul caustic, fraza contondenta la care se ataseaza prefixul "M"-ului prelungit de "nu-i a buna."

Pana atunci, conform concluziei lui Napoleon ca un om care vorbeste face mai mult zgomot decat o armata care tace, dl Traian Basescu isi facuse numarul, punand presiune asupra unei Puteri cvasiimpotente si, intr-o masura, hipnotizate.

Remarca dlui Victor Ponta: "Am fost de buna credinta" nu are suport si se traduce altfel. Eufemistic vorbind, se cheama naivitate. Regula poate avea exceptii, legea nu, zicea candva Nae Ionescu. Ei bine, intr-o arhicunoscuta maniera balcanica sau mai degraba proprie Romaniei postbelice, constitutionalitatea noastra a avut erate, trimiteri, unghiuri de incidenta diferite, opinii pestrite.

A recunoscut-o insusi presedintele Curtii, Augustin Zegrean, unul dintre cugetatorii ce au avut cheia si lacatul in data de 21 august: "Aceasta e maiestria dreptului, toate legile lasa loc de interpretare." Dixit. Daca e asa, doua intrebari logice reclama raspunsuri instant.

Cum stim care dintre multifurcatiile interpretative este cea justa, transformandu-le pe celelalte in inexactitati? Apoi, cum putem exclude concluziile eronate?

Decizia unui judecator trebuie sa fie in consonanta cu veridicitatea, sa ofere precizie, impartialitate, lipsa de echivoc, pentru ca intreaga suflare sa se supuna convinsa argumentat, fara cracnire, imperativului biblic: "Faca-se voia Ta!"

Pendularile USL, reactiile intarziate, sovaiala, taraganarea au favorizat metamorfoza suspendare-retitularizare a lui Traian Basescu.

Revenind, totusi altceva mi-a indus parerea ca acesta va reusi un "back in business". A existat un determinant punct de inflexiune in graficul functiei referendumului. A fost un declic ce a limpezit apele smarcului in care se zbatea neputincioasa romanimea.

Iar factorul care a inclinat balanta a aparut intr-una dintre formele de agregare "ceva" ori "cineva". Inspirat si precis. A risipit incertitudinile, atatea cate mai erau in sinea d-lui Traian Basescu. De aici linistea si siguranta sejurului din Muntii Harghitei.

Pasajul "Faca-se voia Domnului" nu este deloc unul defetist. El urmeaza legile exacte si echidistante aplicate pamantenilor intr-o autentica si indiscutabila maiestrie a dreptului.

